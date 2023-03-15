Театр марионеток подготовил выставку "Классика в куклах"

Экспозицию посвятили 125-летию со дня рождения Евгения Деммени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Выставка "Классика в куклах. Петрушки и марионетки Евгения Деммени" откроется в среду в Государственном театре марионеток. Экспозицию посвятили 125-летию со дня рождения одного из основоположников отечественного театра кукол Евгению Деммени, чье имя носит театр, сообщили в пресс-службе театра.

"Евгений Сергеевич за четыре с половиной десятилетия поставил на нашей сцене около 150 спектаклей. Он был первопроходцем во многих начинаниях, в том числе - в постановке произведений классической литературы на кукольной сцене", - рассказали в пресс-службе, отметив, что речь идет в том числе о спектаклях "Свадьба" Антона Чехова и "Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем" по Николаю Гоголю.

В экспозиции, развернутой в фойе, представлены куклы из спектаклей мастера по произведениям русской и европейской классической литературы. Особое место занимают марионетки из постановок "Виндзорские насмешницы" по Вильяму Шекспиру, "Лекарь поневоле" Жана Батиста Мольера, "Синяя птица" Мориса Метерлинка, созданные Евгением Деммени в содружестве с художником Татьяной Бруни и художником-скульптором Марией Артюховой, которая создала кукольных артистов к 29 спектаклям театра.

На открытии выставки для гостей проведут экскурсию по театру при участии ученицы мастера, народной артистки РСФСР Фаины Костиной.