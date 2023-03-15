Газета The Art Newspaper запускает проект в Турции

Издание освещает мировые новости искусства

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международная газета The Art Newspaper, посвященная новостям искусства, открывает филиал в Турции. Об этом сообщила на награждении премии The Art Newspaper Russia издатель газеты Инна Баженова.

"Мы рады сообщить, что проект расширяется. Скоро запускается проект The Art Newspaper в Турции", - сказала Баженова.

The Art Newspaper - международная газета, посвященная мировым новостям искусства. Издается на английском, русском, французском, итальянском, греческом и китайском языках. В России проект запустили в 2012 году. В том же году Баженова учредила премию, которой отмечаются представители художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом. ТАСС - генеральный информационный партнер премии.