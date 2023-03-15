"Союзмультфильм" получил заявки на сценарии фильмов со всеми известными героями студии

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева указала, что live-action будет развиваться как направление

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупные российские киностудии на волне успеха полнометражного фильма "Чебурашка" обратились в "Союзмультфильм" с предложениями снимать игровые фильмы с известными персонажами киностудии. Об этом сообщила в среду председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на форуме "CSTB. Медиа".

"Я хочу констатировать, что после успеха "Чебурашки" практически все мейджорские студии, снимающие кино, пришли в "Союзмультфильм" с предложением снимать что-то игровое с персонажами "Союзмультфильма". Live-action будет развиваться как направление, и "Чебурашка" показал очень хорошо, что он имеет право на существование", - сказала она.

Слащева добавила, что в настоящее время киностудия получила заявки на написание сценариев для возможных будущих кинопроектов на всех известных персонажей "Союзмультфильма".

Фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).