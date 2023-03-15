В самарском театре творческий репертуар будет формировать худрук из Петербурга

Режиссер Сергей Морозов планирует выпустить в сезон четыре премьерных спектакля на большой сцене и около трех постановок на малой, экспериментальной сцене

САМАРА. 15 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "На Литейном" в Санкт Петербурге Сергей Морозов займется творческим развитием Самарского академического театра драмы имени М. Горького. Об этом сообщила в среду пресс-служба САТД имени М. Горького.

"В процессе работы над спектаклем "Фредерик, или Бульвар преступлений", режиссером которого стал Сергей Морозов, стало понятно, что у него с труппой нашего театра сложились профессиональные, доверительные и по-настоящему содержательные взаимоотношения. После обсуждения с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной, мы предложили Сергею Морозову должность, в обязанности которой входит творческое развитие театра. В ведении заместителя директора по координации и реализации творческих проектов находятся главный режиссер и вся творческая труппа", - цитирует пресс-служба директора самарского театра Сергея Филиппова.

Морозов будет формировать репертуарную политику самарского театра, курировать его гастрольно-фестивальную деятельность и различные проекты. На своей новой должности он планирует расширить круг приглашаемых режиссеров, увеличить количество премьер, усилить программу экспериментальной сцены театра. Так, Морозов рассчитывает выпустить четыре премьерных спектакля в сезон на большой сцене и около трех постановок на малой, экспериментальной сцене для зрителей различного возраста.

Премьера спектакля "Фредерик, или Бульвар преступлений", режиссером которого стал Морозов, состоялась 27, 28 и 29 января в САТД имени Горького. Спектакль был поставлен к бенефису заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" Владимира Гальченко, который сыграл главную роль - артиста Фредерика Леметра.