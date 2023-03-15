В "Союзмультфильме" рассказали о замещении иностранной детской анимации в России

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева полагает, что студиям потребуется для этого минимум 5-7 лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российским анимационным студиям потребуется минимум 5-7 лет, чтобы заместить полнометражный анимационный детский контент покинувших РФ иностранных студий. Такое мнение выразила в среду председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"В сериальном сегменте еще до того, как начал уходить иностранный контент, мы уже добились паритета. <...> В полных метрах нам предстоит пройти очень большой путь. До начала спецоперации и начала ухода иностранного контента [российский контент] в полных метрах составлял примерно 22%, это как раз та самая точка роста, которая нам предстоит. Полнометражный контент делается долго, анимационный еще дольше, чем игровой. Поэтому, когда у меня спрашивают, когда мы сможем заместить, я всегда отвечаю, что нам нужно как минимум 5-7 лет на то, чтобы заместить полнометражный анимационный иностранный детский контент, который ушел", - сказала Слащева на форуме "CSTB. Медиа".

По ее словам, прирост аудитории телеканала "Союзмультфильма" "Мультиландия" за 2022 год относительно 2021-го составил 100%. Это говорит о том, что российский зритель ищет замену ушедшему из страны качественного иностранного детского контента, добавила она.

Слащева также обратила внимание на увеличение объема контента российский анимационных студий в целом. Представитель "Союзмультфильма" привела данные Ассоциации анимационного кино, согласно которым за последние 10 лет количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка увеличился в пять раз. "Только "Союзмультфильм" в 2022 году произвел более 40 часов анимации. Для сравнения, в советское время, в самые лучшие годы "Союзмультфильм" производил 1,5 часа анимации", - добавила Слащева, отметив, что по актуальным показателям "Союзмультфильм" не уступает европейским анимационным студиям.