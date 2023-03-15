Всероссийский конкурс сценарного мастерства проекта "Метод" объявил состав жюри

В него вошли, в частности, генеральный директор группы компаний ГМП КИТ Андрей Терешок, писатель и сценарист Александр Цыпкин, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор группы компаний ГМП КИТ Андрей Терешок, писатель и сценарист Александр Цыпкин, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви" Вадим Соколовский и другие представители киноиндустрии вошли в жюри Всероссийского конкурса сценарного мастерства, который проводится в рамках образовательного проекта "Метод". Об этом ТАСС сообщили в дирекции конкурса в среду.

Финалисты проекта станут известны 20 марта, когда организаторы объявят имена 20 участников, вошедших в шорт-лист. "Они выступят 21 марта на очной защите проектов перед членами жюри, в которое вошли директор департамента собственного производства "Иви" Вадим Соколовский, генеральный директор группы компаний ГМП КИТ Андрей Терешок, сценарист и писатель Александр Цыпкин, директор редакции художественной литературы издательства "Эксмо" Александра Шипетина, генеральный продюсер компании AP Entertainment Дмитрий Рудовский", - рассказали в дирекции.

Также в состав жюри вошли продюсер по оригинальному контенту Okko и директор по развитию нового бизнеса "СберМаркетинг" Гавриил Гордеев, креативный продюсер, сценарист 1-2-3 Production Андрей Смиян и обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина. Организаторы конкурса напомнили, что победители получат возможность реализовать свои проекты с крупными онлайн-платформами и киностудиями.

Кроме того, в рамках конкурса "Метод" запланирован очный образовательный интенсив. Попавшие в длинный список участники пройдут интенсив в Российской государственной библиотеке с 17 по 20 марта. В числе преподавателей исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, писатель Александр Цыпкин, продюсер Алексей Сашин, сценарист Олег Богатов, главный продюсер "Амедиа Продакшн", Наталия Клибанова, специалист по авторскому праву Георгий Контридзе и другие. Вместе с наставниками конкурсанты смогут обсудить свои проекты и получат рекомендации по их доработке до готовых сценариев.

Конкурс "Метод" был запущен в январе 2023 года, в лонг-лист вошли 53 сценариста. Цель сценарного конкурса "Метод" - выявить талантливых молодых авторов, создающих конкурентоспособный отечественный контент: идеи, синопсисы, сценарии, книги, видеоигры.

Конкурс проводится Центром кинофестивалей и международных программ совместно с АНО "Креативная экономика", дирекцией "Российской креативной недели", Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, продюсерским центром "Мувистарт" в партнерстве с издательской группой "Эксмо-АСТ". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.