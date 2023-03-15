Фестиваль Ural Music Night соберет более 2 тыс. музыкантов

Мероприятие состоится в Екатеринбурге 23 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге 23 июня, получил более 2,2 тыс. заявок на участие, сообщила в среду пресс-атташе фестиваля Полина Черная.

"Завершился прием заявок на фестиваль. Их общее число - 2 250. В самом многочисленном коллективе - 47 участников, а сольные проекты составляют треть всех заявок - их 765. <…> Наибольшее число заявок пришло из России, другие потенциальные участники живут в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Сербии, Чехии, Латвии, Германии, США, Киргизии, Республике Конго, Гвинее", - говорится в сообщении.

Больше всего заявок прислали рок-группы - их более 680, на втором месте поп-коллективы - свыше 580 заявок. Заявки электронных музыкантов почти в два раза обогнали металлистов.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Традиционно на нем представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.