Урин заявил о "фантастической нехватке" театральных продюсеров в России

Гендиректор Большого театра пояснил, что продюсер не только административно, финансово, юридически ведет компанию, но прежде всего определяет его художественную составляющую и понимает, как театр должен развиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин отметил высокую потребность в театральных продюсерах и менеджерах, назвав нехватку кадров на этом направлении фантастической. Такое мнение он высказал в среду, выступая на VII Петербургском международном молодежном форуме труда.

"Если посмотреть, то на самом деле нехватка кадров как таковых сегодня на продюсерском фронте в лице руководителей театров, их заместителей и так далее - фантастическая. Есть старшее поколение, есть серьезнейший провал по среднему поколению и появляющиеся молодые талантливые лидеры. Поэтому первое, что хочу сказать: потребность сегодня, в XXI веке, в театральном деле невероятная", - сказал Урин на панельной дискуссии "С искусством по пути: как построить карьеру в творческой среде", состоявшейся в Санкт-Петербургском государственном университете. Сессия была посвящена темам поиска работы и построению карьерного пути в творческой сфере.

Урин отметил, что за последние несколько десятилетий театр принципиально изменился. "Если вы вернетесь в совсем недавнюю историю 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века, <…> то это были театры великих художественных лидеров. Часто люди, что такое директор театра, продюсер, менеджер, вообще не знали. Все знали: на Фонтанке есть Большой драматический театр, и все его называли театром Товстоногова. А Театр Ленсовета редко называли Театром Ленсовета - его называли театром Владимирова", - напомнил он.

Сегодня же, продолжил Урин, остались "островки театров, чье лицо определяет художественный лидер: это [петербургский] Александринский театр Валерия Владимировича Фокина, это театр Сергея Женовача в Москве". По его словам, чаще всего, за редким исключением, театр определяет продюсер и менеджер. "Это принципиальное изменение. И это ситуация не только Москвы и Санкт-Петербурга", - подчеркнул он.

Гендиректор ГАБТ пояснил, что продюсер в театральном деле - это человек, который не только административно, финансово, юридически ведет компанию, но прежде всего он определяет его художественную составляющую и понимает, как театр должен развиваться.

Советы от Владимира Урина

Урин, который также является завкафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств продюсерского факультета Школы-студии МХАТ, также поделился с аудиторией Молодежного форума труда несколькими советами о том, что нужно, чтобы попробовать свои силы в этой области. Первой составляющей он назвал обязательную любовь к театру, второй - по возможности смотреть как можно больше спектаклей и размышлять о них, так как одна из основных задач продюсера - уметь разглядеть таланты и собрать из них команду.

Глава Большого театра поделился собственным опытом: "Мы с женой переезжали с одной квартиры на другую, и теща, которая внимательно следила, чтобы мы вывезли все свои вещи, сказала: "Слушайте, а у вас там на антресоли какая-то большая коробка". Мы сняли с антресоли эту коробку, и я увидел, что у меня там с моих студенческих времен <…> сохранились все программки спектаклей, которые я видел (я потом бросил их собирать). <...> Я насчитал их 3 154. Наверное, сегодня [на посту] директора Большого театра мне помогает в моем деле прежде всего ощущение, что я очень многое видел. Наверное, это выработало во мне какие-то очень важные критерии того, что талантливо, а что нет, что плохо, а что хорошо, что профессионально и что не очень".

Третьей составляющей он назвал искренний интерес к делу. "Если кого-то из вас это по-настоящему интересует, <…> вы должны это понимать, чувствовать. А все остальное - это то, чему можно научиться", - подытожил он.

VII Петербургский международный молодежный форум труда проходит в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда.