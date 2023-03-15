Парламентарии СЗФО предложили в первую очередь ремонтировать музеи - памятники архитектуры

По словам председателя комитета Архангельского областного собрания по культурной политике, образованию и науке Ольги Витковой, установление такого критерия увеличит возможности привлечения федеральных средств на реконструкцию, капремонт и сохранение учреждений

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Парламентарии Северо-Запада РФ предложили в первоочередном порядке включать в государственные программы по капитальному ремонту и реконструкции объекты культурного наследия, которые расположены в границах исторического поселения, или в которых находятся государственные или муниципальные музеи. Такую инициативу о соответствующих поправках в федеральный закон "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации" единогласно одобрили в среду в Сыктывкаре члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

"Проект федерального закона разработан в целях дополнения критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия с целью обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране. Законопроектом предлагается дополнить пункт 2 статьи 12 федерального закона новыми критериями: объект культурного наследия является объектом, в котором расположены государственные или муниципальные музеи; объект культурного наследия расположен в границах исторического поселения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснила председатель комитета Архангельского областного собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова, установление таких критериев увеличит возможности привлечения федеральных средств на реконструкцию, капитальный ремонт и сохранение музеев, которые находятся в исторических зданиях со статусом объектов культурного наследия. "Исторические поселения - это всегда объекты особого внимания. Желательно приводить их в порядок. Регионы готовы вкладываться в проектирование этой работы, но им важно рассчитывать на возможность привлечения федеральных средств на ремонты таких объектов", - сказала Виткова коллегам.

Как пояснила парламентарий журналистам, за последние два года музеи, как и модельные библиотеки, получили возможность преобразовывать свои пространства, проводить техническое переоснащение по нацпроекту "Культура". Например, в Архангельской области больше половины государственных и муниципальных музеев располагаются в зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия. Важно сохранить их в первую очередь. Это повысит историко-культурный потенциал и туристическую направленность регионов, отметила парламентарий.