Праздничный концерт "Московский Навруз 2023" пройдет в онлайн-формате

Мероприятие состоится 25 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Концертная программа, посвященная одному из древнейших народных праздников Наврузу, состоится в Москве 25 марта. Концерт пройдет в онлайн-формате, сообщил в среду pr-менеджер "Московского Навруза" Константин Филиппов.

"В этом году мы снова отмечаем Навруз в онлайн-формате. Убежден, что при этом праздник не утратит своей красочной, доброжелательной атмосферы и привлечет еще больше зрителей на просторах интернета, придаст людям сил и энергии в наше непростое время. Традиционно предусмотрена насыщенная, яркая концертная программа, которая объединит популярных артистов и самобытные творческие коллективы. Разумеется, это не все, чем порадует и запомнится предстоящее мероприятие", - отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, чьи слова приводят организаторы.

Филиппов уточнил, что концертная программа, посвященная празднованию Навруза в Москве, состоится 25 марта. Прямую трансляцию праздника можно будет увидеть с 14:00 до 20:00 на сайте проекта, на портале культура.рф, а также в сообществах "ВКонтакте" и "Одноклассники". На протяжении 6 часов зрители увидят выступления популярных артистов, коллективов и солистов от национальных диаспор, поздравления известных людей. Ведущие студии московского Навруза Леонид Марголин, Артем Каминский и Наиля Шахова познакомят зрителей с обычаями Навруза, расскажут, как столица встречала праздник в предыдущие годы.

Программа концерта

Участниками концертной программы станут заслуженная артистка России Азиза; заслуженный артист России Денис Майданов; заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Мугу; народная артистка Республики Дагестан, народная артистка Чеченской Республики Патимат Кагирова; популярные артисты Элвин Грей и Gazan; хореографический ансамбль народного танца "Асса"; детский музыкальный театр "Домисолька".

"Во время праздничной трансляции мы представим познавательные фильмы о том, как готовят традиционное блюдо сумаляк и какие национальные состязания проводят на Навруз - спортсмены продемонстрируют силу и ловкость в боях гуштингири и куреш. У зрителей будет возможность побывать на экскурсии в государственном музее Востока", - сообщила представитель рабочей группы по подготовке Московского праздника Навруз-2023 Наталья Локтева, чьи слова приводят организаторы.

Солисты музыкальных и хореографических коллективов проведут мастер-классы по игре на традиционных инструментах и по национальным танцам народов, отмечающих праздник. Музыкальные "приветы" зрителям передадут звезды из разных регионов России и других стран. Студию московского Навруза в этот день посетят различные гости и знаменитости, которые поделятся своими знаниями и интересными историями о Наврузе. Зрителей ждет встреча с создателем и директором музея кочевой культуры Константином Куксиным. В программе для детей выступления юных артистов и ток-шоу "10 интересных вопросов" с именитым спортсменом.

"Навруз символизирует наступление весны, обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Его название в переводе с фарси означает "новый день". Праздник, символом которого является солнце, отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, ираноязычными и некоторыми тюркскими народами. Навруз празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Пакистане, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории России - в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках", - заключил Филиппов.