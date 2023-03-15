СМИ: Metallica купила завод по производству виниловых пластинок

По сведениям издания Billboard, Furnace Record Pressing уже 10 лет производит пластинки для рок-группы

ТАСС, 15 марта. Американская рок-группа Metallica купила завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing в Александрии (штат Вирджиния). Об этом во вторник сообщило издание Billboard.

По его информации, завод уже 10 лет производит пластинки для Metallica. В 2021 и 2022 годах рок-группа входила в число самых продаваемых исполнителей на виниле в США. В 2021 году было продано 387 тыс. экземпляров ее альбомов, а в 2022 году - 337 тыс.

Metallica была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 10 студийных альбомов, четыре концертных альбома, 12 видеоальбомов, кавер-альбом и два расширенных альбома.