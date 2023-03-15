Образцы российского предметного дизайна покажут на выставке в музее "Новый Иерусалим"

Всего в музее представят 69 экспонатов из 15 городов от Пскова до Владивостока

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выставка "Придумано и сделано в России", представляющая лучшие образцы российского предметного дизайна, откроется 18 марта в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье. В экспозицию включены номинанты шорт-листа III Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна, прошедшего в стенах Всероссийского музея декоративного искусства, сообщила в среду ТАСС пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

"Всего в музее "Новый Иерусалим" будут представлены 69 экспонатов из 15 городов от Пскова до Владивостока, среди которых образцы мебели, предметы интерьера, текстиля и посуды. Проект направлен на представление актуального образа современного российского дизайна. Музей в этом случае выступает проводником между дизайнерами, производителями и потребителями, стремясь познакомить всех участников с эталонными образцами российского предметного дизайна", - отметили в пресс-службе.

Выставка площадью около 400 кв. м состоит из четырех разделов - в соответствии с номинациями III Всероссийского конкурса-биеннале. Так, в экспозиции можно будет увидеть работу, получившую больше всего народных голосов - подвесной структурный канделябр Louise 20. Этот предмет создал авторский коллектив дизайн-студии LPTV DESIGN из Владивостока.

Перед организаторами проекта стояла задача создать выставочное пространство для диалога очень разных предметов - мебели, текстиля, света, фарфора, керамики, - которые различны по стилям, идеям, колористике. Выполнению этой задачи помогли объемно-пространственные композиции, своего рода тотальные инсталляции, которые позволили расположить разные экспонаты. Цветовое решение экспозиции строится на цветах архитектурной палитры. Каждый оттенок создан одними из значимых архитекторов России, такими как Никита Явейн, Никита Токарев, Ольга Алексакова и Юлия Бурдова, Владислав Савинкин и декоратором Анной Пронской.

В музее "Новый Иерусалим" выставка будет проходить до 9 июля 2023 года и далее отправится в другие регионы.