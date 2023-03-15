Москва, Петербург и Удмуртия стали лидерами рейтинга активности регионов в конкурсах ПФКИ

В этих субъектах фонд поддержал несколько сотен заявок

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) обнародовал рейтинг активности регионов по итогам восьми завершенных конкурсов. Помимо Москвы и Петербурга, по количеству поддержанных проектов лидерами стали Удмуртская Республика, Белгородская область и Республика Татарстан, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Первые строки в федеральном рейтинге регионов по количеству поддержанных проектов занимают Москва (738, из них 123 проекта, которые нацелены на московскую аудиторию, остальные предусматривают реализацию в других регионах или по всей России), Санкт-Петербург (271), Удмуртская Республика (204), Белгородская область (183), Республика Татарстан (177), Республика Башкортостан (134), Новосибирская (118) и Свердловская области (109), Самарская область (104) и Краснодарский край (100)", - говорится в сообщении.

Это регионы, где поддержано 100 и более заявок. А по сумме привлеченных средств первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Самарская и Иркутская области, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Краснодарский край и Новосибирская область.

Фонд работает с июня 2021 года. За это время на сайте ПФКИ зарегистрировали кабинеты свыше 109 тыс. творческих команд из 85 субъектов РФ, на рассмотрение экспертам было направлено более 44 тыс. заявок, общая сумма смет которых превышала 220,4 млрд рублей. По итогам оценки экспертов на данный момент поддержано 4945 проектов на общую сумму более 15,5 млрд рублей. "Впервые за всю историю конкурсов в восьмой "волне" софинансирование поддержанных проектов превысило сумму выделенных грантов - средний уровень собственного (и партнерского) вклада авторов проектов составил 101% от суммы грантов", - отметили в фонде.

Согласно статистике, гранты получают до 11% заявителей. Наибольшую активность проявляют команды из Москвы (5673 заявок), Татарстана (2450), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246). При этом за все конкурсы более 2,6 команд победили с первой попытки, 1083 - со второй, 299 - с третьей, 130 - с четвертой, 51 - с пятой, 9 - с шестой и 7 получат грант с седьмой попытки. По две победы за плечами 579 заявителей, три - у 73, шестеро победили уже в четырех отборах.

Как отмечает гендиректор фонда Роман Карманов, благодаря запуску образовательного блока по социокультурному проектированию, публикации обучающих подкастов, вебинаров, методических материалов, вырос уровень подаваемых заявок. "Актуальность, описание идеи, финансовые расчеты составляются более продумано, взвешенно, видно, что процессы обсуждаются внутри творческих команд, стал принципиально другой, более осознанный подход к поиску партнеров", - привели его слова в пресс-службе. Он напомнил, что запущен тренажер подготовки заявок, также идет работа по поддержке проектов, уже получивших гранты: проводятся вебинары по финансовой и аналитической отчетности, информационной поддержке, выходят подкасты по медиасопровождению проектов.