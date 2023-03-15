Театр имени Маяковского представил в Петербурге спектакль-альманах "Истории"

По словам художественного руководителч труппы Егора Перегудова, для него это первая постановка в театре Маяковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Спектакль-альманах "Истории", созданный к 100-летию Академического театра имени Владимира Маяковского с участием корифеев труппы, совершил первый гастрольный выезд из столицы. Народные и заслуженные артисты рассказали в среду о своем участии в этой постановке на пресс-конференции в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.

"Спасибо за возможность показать наш спектакль на этой легендарной сцене. Я очень взволнован, поскольку это первая моя постановка в театре Маяковского. И с Петербурга начинается гастрольная жизнь этого спектакля", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель труппы Егор Перегудов.

Говоря о творческих планах, он сказал, что, по его убеждению, "театр должен быть разным, артистам надо пробовать разные способы существования, и в репертуаре должны быть современная драматургия и классика, увиденная современными глазами". В таком ключе он собирается выстраивать репертуар труппы.

Худрук напомнил слова многолетнего руководителя театра Андрея Гончарова, сказавшего, что театр должен утешать и давать надежду. "Вот, мне кажется, это две вещи, которые сейчас необходимы, а каким способом это делать, это уже дело каждого", - заключил Перегудов. Сейчас труппа под его руководством репетирует спектакль "Любовь по Маркесу", где одну из главных ролей исполнит Игорь Костолевский. В спектакле "Истории" он участвует с миниатюрой по рассказу Ивана Бунина "Солнечный удар". А Светлану Немоляеву зрители увидят в отрывке из спектакля "Смех лангусты", где она много лет играла со своим мужем Александром Лазаревым.

В этот приезд москвичи дадут в Петербурге два представления. Их следующий приезд намечен на середину апреля и уже с тремя спектаклями: "Как важно быть серьезным", "Пигмалион" и "Старший сын".