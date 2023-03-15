В Омске представили фильм об истории региона

Его также опубликовали в соцсетях и YouTube

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. В Омске в среду представили документальный фильм об 200-летней истории Омской области, юбилей которой отмечался в прошлом году, снятый на средства фонда президентских грантов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Наша область родилась для службы и защиты интересов Отечества. <…> Мы подняли все последние данные по истории региона, рассказали о новых именах, постарались показать, как менялся сам город, его социальный и архитектурный облик в течение этих 200 лет", - рассказал журналистам сценарист фильма, главный специалист муниципального архива города Омска Сергей Первых.

Он подчеркнул, что жители Омской области участвовали во всех исторических событиях страны: Первой мировой войне, в Октябрьской революции, Гражданской войне 1917-1922 годов в России, Великой Отечественной войне. "Мы рассказываем в фильме не только о руководителях, которым, конечно, мы отдаем должное, но и о людях. Хотелось показать именно характер нашей области и города", - отметил сценарист. Сам фильм опубликован в среду в соцсетях и YouTube.

Руководитель проекта, председатель Омской городской общественной организации "Совет ветеранов и пенсионеров" Геннадий Павлов отметил, что в фильме его создатели постарались раскрыть полную картину истории региона. "Я надеюсь, что просмотр этого фильма подтолкнет зрителя к более детальному изучению истории родного края", - отметил он. Этим также обусловлено разделение фильма на тематические пятиминутные блоки, которые удобно использовать в учебном процессе. При создании фильма использовались архивные документы из Москвы, Санкт-Петербурга и самого Омска.

Омская область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В Омскую область вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.

В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Снова свое название регион получил уже в 1934 году. Тогда Омская область, в которой сегодня 32 района, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших регионов СССР, состоящем из 67 районов.