В Центральном музее Симферополя открыли передвижную экспозицию о российской Тавриде

Выставку покажут в разных городах и районах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Презентация стендовой выставки "Российская Таврида. Территория. Власть. Общество" состоялась в среду в Центральном музее Тавриды в Симферополе. Экспозиция посвящена нескольким юбилейным событиям: 240-летию присоединения Крыма к России, 220-летию образования Таврической губернии и 180-летию административного устройства Северной Таврии.

"Идею выставки подсказала новейшая история. Территория Российской Тавриды оказалась в зоне спецоперации, и это заставило нас вспомнить о прошлом. Мы говорим о том, что мы объединены не только российским государством, но у нас еще есть такая маленькая родина - Таврическая губерния", - рассказал ТАСС на открытии выставки директор музея Андрей Мальгин.

Он добавил, что выставку покажут в разных городах и районах Крыма. "В пятницу покажем в Крымском музыкальном театре, также выставка появится в Алуштинском историко-краеведческом музее. Затем министерство культуры составит график, и в музейных учреждениях республики она тоже будет представлена.

В пресс-службе музея уточнили, что выставка посвящена трем юбилейным событиям: 240-летию присоединения Крыма к России (1783 год), 220-летию образования Таврической губернии (1802 год) и 180-летию административного устройства Северной Таврии (1842 год). Материалы выставки рассказывают о формировании территории Таврической губернии, что позволяет отследить, какие изменения происходили во времена правления каждого российского императора.

На стендах можно увидеть большое количество карт и статистики, подробно описана местность, численность и этнический состав населения в тот или иной период, представлена гербовая символика. Также посетители могут увидеть копии гравюр и литографий XVIII-XIX веков.

Выставка "Российская Таврида. Территория. Власть. Общество" подготовлена Центральным музеем Тавриды совместно с Комитетом по курортно-туристической деятельности, благодаря грантовой поддержке Министерства культуры Республики Крым.