В храмах Петербурга пройдет первый фестиваль колокольных звонов

Он пройдет с 29 апреля по 1 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Фестиваль колокольных звонов "Звоны Северной столицы" впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 1 мая, сообщается в среду в Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви. Событие будет приурочено к празднованию Светлого Христова Воскресения, концерты пройдут в нескольких храмах города.

"Фестиваль пройдет впервые в Санкт-Петербурге и сразу же на нескольких площадках. <…> В рамках фестиваля прозвучат церковные и авторские звоны в исполнении звонарей нашего города и других регионов России", - говорится в сообщении.

Мероприятия фестиваля пройдут в храме Димитрия Солунского в Коломягах, Сампсониевском соборе, храме Рождества Христова на Песках, храме Димитрия Солунского в Балтийской Жемчужине, а также в соборе Архангела Михаила города Ломоносова. Вход на праздничные концерты в рамках программы будет бесплатным.

Как отмечается на сайте фестиваля, его проведение направлено на популяризацию традиции колокольных звонов РПЦ, а также на развитие звонарского сообщества Петербурга.