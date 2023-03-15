В Москве открылась выставка работ театрального художника Бориса Мессерера

Она продлится до 11 июня

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки представил в среду экспозицию "Театр Бориса Мессерера. Юбилейная выставка". Ретроспектива включает более 120 работ сценографа, передает корреспондент ТАСС.

"Я предлагаю сегодня отказаться от больших пафосных выступлений и речей, потому что все, кто пришел, знают давно этого человека, маэстро, художника. Многие знают его лично. <…> На выставке представлено более 120 работ, вы увидите их, и маэстро лично расскажет о тех работах, которые здесь размещены", - сообщил гостям на торжественном открытии выставки генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Театр Бориса Мессерера. Юбилейная выставка" - масштабная ретроспектива художника, приуроченная к его 90-летию. Экспозиция охватывает более 60 лет творчества Мессерера. За время работы в качестве художника-постановщика в театрах Москвы он был соавтором спектаклей таких известных режиссеров как Олег Ефремов, Борис Покровский, Анатолий Эфрос, Марк Захаров. Декорации Мессерера использованы более чем в 100 спектаклях, в том числе в постановках ведущих театров Москвы: Современника, МХАТа, Большого театра, театров Моссовета и Сатиры.

"Я давно связан с этим музеем, это целые сложившиеся отношения. Я много раз делал свои коллективные и персональные выставки. Спасибо всем за теплое приветствие!" - поблагодарил команду музея Мессерер.

По словам Брызгалова, Мессерер в своих работах продолжает традиции знаменитых дягилевских "Русских сезонов", когда сценографы были полноправными авторами спектаклей наравне с режиссерами и композиторами. На выставке представлено 120 работ мастера в различных жанрах: живописи, графике, скульптуре, сценографии. 53 работы были переданы в фонды музея лично Мессерером. Другие экспонаты предоставили партнеры выставки: Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей Московского художественного академического театра, Тульский музей изобразительных искусств, Ивановский областной художественный музей.

Выставка будет открыта для посетителей с 16 марта и продлится до 11 июня 2023 года.

О художнике

Театральный и народный художник Борис Мессерер родился 15 марта 1933 года в Москве в семье артиста балета и балетмейстера Асафа Мессерера (1903-1992) и актрисы немого кино, художника по костюмам Анели Судакевич (1906-2002). Двоюродная сестра художника - балерина Майя Плисецкая (1925-2015).

В 1956 году художник окончил Московский архитектурный институт, где учился у художника и скульптора Александра Дейнеки, а также посещал мастерскую графика Артура Фонвизина.

В 1961 году первой работой Мессерера в качестве театрального художника стало оформление спектакля "Третье желание" по пьесе Вратислава Блажека. В 1990-1998 годах - главный художник Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Всего Мессерер создал более 100 декораций для оперных, балетных и драматических спектаклей.

Мессерер - президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы, академик Российской академии художеств, лауреат Государственной премии Российской Федерации.