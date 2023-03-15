Во Владимирской области открыли фестиваль анимационного кино "Суздальфест"

В 2023 году на конкурс фестиваля подали рекордное число заявок - 381

ТАСС, 15 марта. Крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации - XXVIII российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест" открылся во Владимирской области. В 2023 году на конкурс фестиваля подали рекордное число заявок, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест". Крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации представит конкурсную программу, в которую вошли авторские картины, сериалы, коммерческие ролики и полнометражные анимационные фильмы", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в гибридном формате, с использованием онлайн-формата, всего задействуют более 600 площадок по всей России. В 2023 году на конкурс фестиваля подали рекордное число заявок - 381.

Селекционная комиссия в составе режиссеров, художников, киноведов и историков анимации определила 113 лучших работ, в том числе авторские короткометражные, сериалы, фильмы-дебюты, полнометражные мультфильмы. Отобранные работы покажут на большом экране в Суздале перед гостями, участниками и жюри фестиваля. Победителей определят две экспертные комиссии, в состав которых вошли художник-постановщик Сергей Февралев, режиссер Елена Баринова, исполнительный директор "Большого фестиваля мультфильмов" Виктор Федосеев, продюсер Игорь Мишин, генеральный директор "0+ Медиа" Александр Саблуков и другие. В деловой программе фестиваля запланированы круглый стол, дискуссионная панель с обсуждением феномена искусственного интеллекта и нейросетей, возможностей их использования для производства аудиовизуальных проектов.

"В международной секции гостей и участников ждут программы белорусской и индийской анимации. Пройдут обсуждения работ с создателями студенческих и дебютных фильмов конкурсной программы, а также с мэтрами российской анимации", - добавили в пресс-службе.

Открытый российский фестиваль анимационного кино - главное событие для всех деятелей этого вида искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Ежегодно в творческих и деловых встречах на полях мероприятия принимает участие более 2 тыс. человек. В 2022 году мероприятие проходило в гибридном формате - с 14 марта на платформе Suzdalfest.оnline начались онлайн-мероприятия, а с 16 по 21 марта в Суздале проходила офлайн-программа. ОРФАК проводится при поддержке Министерства культуры РФ, организуется кинокомпанией "Мастер-фильм" совместно с администрацией Владимирской области.