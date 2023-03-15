В Минкультуры рассказали о возможной перестановке кадров в музеях

По словам руководителя департамента музеев и внешних связей ведомства Елены Харламовой, все директора федеральных музеев имеют срочные контракты

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Министерстве культуры РФ допускают возможность новых кадровых перестановок в федеральных музеях. Решения о продлении трудовых договоров директоров музеев принимаются в индивидуальном порядке, сказала корреспонденту ТАСС в среду руководитель департамента музеев и внешних связей министерства Елена Харламова.

"У нас все директора федеральных музеев имеют срочные контракты. Бессрочных контрактов нет. Естественно, когда контракт заканчивается, мы смотрим, продлевать его с директором или нет. Движение вперед всегда должно быть", - сообщила Харламова.

Она отметила, что назначение директора на пост должно отвечать текущим целям и задачам музея. "Каждый из нас приходит в свое время и на свое место для того, чтобы привнести что-то новое. <…> Новый человек должен в свое время на своем месте сделать то, на что предыдущий директор, возможно, не обращал внимание, потому что у него были другие задачи", - сказала Харламова.

Директор департамента отметила заслуги экс-гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, сложившей свои полномочия в феврале 2023 года. "Зельфира Исмаиловна, безусловно, проделала огромный путь, но движение вперед должно продолжаться, поэтому мы смотрим с этой точки развития", - заявила Харламова.

По мнению Харламовой, в жизнь российских музеев необходимо интегрировать молодых специалистов, чтобы они перенимали опыт старших коллег. "Молодежь должна приходить, это однозначно. Есть молодые ребята, которым есть что сказать, они эту эпоху чувствуют острее. У них уже есть опыт, о котором они готовы рассказать, который готовы передать. Поэтому, конечно, нужно заводить молодые команды, которые обязательно должны работать вместе с маститыми специалистами, должен быть период совместного творчества", - сказала она.

После окончания контракта Трегуловой в феврале 2023 года новым директором Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. В том же месяце с поста директора Русского музея ушел Владимир Гусев, перешедший на должность президента музея. Контракт Марины Лошак, возглавляющей Пушкинский музей с 2013 года, истекает 2 апреля 2023 года.