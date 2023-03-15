В Петербурге художники из семи стран стали лауреатами молодежного фестиваля "Вокруг Света"

Лучшими признали работы авторов из России, Китая, Белоруссии, а также Азербайджана, Армении, Индии и Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Более 30 художников из России, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Индии и Италии заняли первые места на международном конкурсе в рамках ежегодного фестиваля "Вокруг Света: искусство без границ", итоги которого подвели в Художественно-промышленной академии имени Штиглица в Петербурге. Всего в 2023 году в нем приняли участие более 300 художников из 24 стран мира, сообщила в среду куратор фестиваля Людмила Кирсанова на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"В первой выставке в 2020 году участвовали художники из восьми стран. Примечательно, что несмотря на сложную политическую обстановку, мы наблюдаем положительную динамику - в этом году в фестивале участвуют художники из 24 стран: России, Белоруссии, Индии, Китая, Кувейта, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Египта, Казахстана, Ямайки, Финляндии, Эфиопии и других", - сказала Кирсанова.

Она огласила имена 31 лауреата, чьи работы были единогласно оценены как лучшие в своих номинациях всеми 14 членами международного жюри (в него вошли представители России, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая и Турции). На конкурс было представлено 739 работ в 5 основных номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и дизайн. При этом в рамках каждой номинации было выделено несколько подгрупп. Так, работы скульпторов оценивались по направлениям "Портрет", "Скульптурная композиция", "Медаль", "Рельеф", "Анималистика". В числе лучших оказались молодые художники из семи стран: России, Китая и Белоруссии, а также Азербайджана, Армении, Индии и Италии.

Организаторы отмечают, что главная цель фестиваля - популяризация молодежного искусства разных стран, разрушение барьеров коммуникации между ними. Мероприятие позволяет художникам со всего мира узнать друг друга, обменяться опытом, продемонстрировать свое творчество публике - и побывать в Петербурге. Особенностью фестиваля 2023 года стал представленный на нем проект "Россия - Индия: на просторах красоты и дружбы" с программой народных индийских танцев.

"Каждая страна по-своему колоритна, ее представители и их творчество уникальны, продемонстрирована сильная академическая школа. В следующем году мы ожидаем больше участников из европейских стран. Вне зависимости от политической обстановки связи с художниками сохраняются. У искусства нет границ - искусство международно", - подчеркнула Людмила Кирсанова.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Александра Штиглица - один из крупнейших российских вузов, где готовят специалистов в сфере дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Академия основана в 1876 году, в настоящее время в ней проходят обучение более 1,5 тыс. студентов.