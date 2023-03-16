В Российской национальной библиотеке откроется выставка "Мастер Востока"

Она посвящена 140-летию академика Игнатия Крачковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в четверг выставку "Мастер Востока", посвященную 140-летию со дня рождения классика отечественного востоковедения академика Игнатия Крачковского (1883-1951). Торжество в день рождения ученого пройдет в зале Корфа Главного здания.

"Игнатий Юлианович был исключительным ученым, его величие не гаснет со временем. Его многотомное собрание сочинений - это учебник того, как арабистика в одном лице может быть и очень академической, тонкой, и одновременно быть очень современной в хорошем смысле слова. Он оставил после себя целую школу арабистики", - сказал в своем видеообращении к организаторам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, находящийся сейчас в Омане. Он поблагодарил руководство РНБ за мероприятия памяти Крачковского. Видеообращение прозвучало накануне открытия выставки на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Как сообщил генеральный директор РНБ Владимир Гронский, в фондах хранится библиотека ученого, насчитывающая 20 тыс. томов. Это собрание, а также обстановку домашнего кабинета и личные вещи Игнатия Юлиановича передала в дар библиотеке в 1972 году его вдова Вера Крачковская. В главном здании РНБ в октябре будет открыт мемориальный кабинет Крачковского из двух комнат. В одной воссоздадут облик комнаты ученого, где он работал, во второй будут проводиться научные конференции, семинары и встречи.

"Для нас большая честь быть в деле по созданию мемориального кабинета Игнатия Крачковского и участвовать в переиздании его трудов. Для молодого поколения это человек, на кого надо равняться в академических науках", - сказал на пресс-конференции заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Ильдар Нуриманов. Он сообщил, что мероприятия, посвященные юбилею ученого, будут в течение года проведены и в других городах РФ.

В число организаторов дней памяти востоковеда вошел Институт восточных рукописей Российской академии наук.

16 марта на могиле Крачковского на Литераторских мостках Волковского кладбища будут возложены цветы. Его памяти будет посвящен полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости.

О выставке "Мастер Востока"

Экспозиция дает представление о личности ученого, его внутреннем мире, позволяет понять путь, который прошла отечественная арабистика в XX веке.

Среди экспонатов - первый комментированный перевод Корана на русский язык, выполненный Крачковским в 1920-х годах, его первая публикация, вышедшая в свет в 1904 году, автобиография на арабском языке (1927), первый полный перевод на русский язык "Книги тысячи и одной ночи" (1929). Уникальным экспонатом также является портрет академика кисти Георгия Верейского. Выставку дополнят фотографии и личные вещи ученого, в том числе привезенные им из стран Востока.

Игнатий Крачковский в годы Второй мировой войны продолжал научную деятельность в блокадном Ленинграде. Он был удостоен Сталинской премии l степени за подготовку в 1945 году автобиографической книги "Над арабскими рукописями", которая была переведена на многие языки, в том числе и на арабский.