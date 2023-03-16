На кинофестивале в Калуге покажут советский анимационный фильм "Мурзилка на Спутнике"

В программу также вошли документальные фильмы и фотографии на космическую тему из советских кино-журналов с 1959 года

КАЛУГА, 16 марта. /ТАСС/. Первый советский широкоэкранный анимационный фильм "Мурзилка на Спутнике" оцифруют для международного фестиваля кино "Циолковский" в Калуге, сообщила в среду ТАСС программный директор по игровому и анимационному кино фестиваля, член союза кинематографистов Ирина Сошникова.

"В рамках программы "Государственные архивы" пройдут показы при поддержке Госфильмофонда - это уникальный проект. Для фестиваля, при поддержке киностудии "Союзмультфильм" будет оцифрована пленочная копия первого широкоформатный анимационного фильма "Мурзилка на Спутнике" из коллекции государственного архива, показ картины пройдет в первозданном виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале покажут документальные кино и фото кадры на космическую тему из советских кино-журналов с 1959 года [форма документалистики], ее поможет осуществить Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД), в программе также будет участвовать зарубежные партнеры - Национальный киноархив Индии. Также запланированы интеллектуальные квесты, мастер-классы, а также кинопрограммы партнеров фестиваля. Документальные картины Телестудии Роскосмоса; цикл фильмов Фонда Александра Печерского "Предвидение космоса", посвященный 165-летию Константина Эдуардовича Циолковского. В каждой картине заявляется тезис ученого и рассказывается каким образом она была реализована в наши дни.

"Стали известны подробности по программе ретроспектив. В рамках специальной программы "Космические киноюбилеи" к 50-летию дилогии будут показаны "Москва-Кассиопея" и "Отроки во вселенной", главный герой фильмов калужанин, а съемки частично проходили в музее космонавтики. В Калуге фильмы представит актриса Ольга Сошникова. В честь юбилея музыкальной комедии "Эта веселая планета" на одной из новых площадок международного фестиваля кино в Театре кукол проведут показ картины в антураже советского нового года", - добавила Ирина Сошникова.

IV Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет с 12 по 16 апреля 2023 года в Калуге, в конкурсе участвуют картины из 18 стран, в том числе из Китая, Монголии, Мексики и Индии, все ленты фестиваля подходят для семейного просмотра. Международный фестиваль кино проходит при поддержке Министерства культуры России, Госкорпорации "Роскосмос", Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.