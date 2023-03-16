Реставраторы намерены сохранить вид арки в Пальмире времен включения ее в список ЮНЕСКО

Ее восстановят при участии российских специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Триумфальную арку в Пальмире, разрушенную боевиками в 2015 году, восстановят при участии российских специалистов. Принято решение, что будет воссоздан вид времен включения ее в список ЮНЕСКО, сообщила ТАСС в четверг руководитель проекта реставрации Триумфальной арки, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.

По ее словам, в апреле проект реставрации Триумфальной арки представят российскому научному сообществу, затем международному экспертному совету по Пальмире в Дамаске. После устранения всех замечаний, документы должны одобрить эксперты ЮНЕСКО, и только после этого начнутся работы по восстановлению памятника.

"Восстанавливать мы будем тот вид, который арка имела на момент включения в число объектов ЮНЕСКО, с небольшими дополнениями, потому что мы обнаружили еще оригинальные камни, которым мы нашли место, и мы на сто процентов уверены, что этот камень стоял здесь", - сказала Соловьева, добавив, что, по оценкам участников проекта, на работы уйдет не меньше трех лет.

В марте 2022 года Институт материальной культуры РАН, который проводил исследования памятников Пальмиры и составил наиболее полную трехмерную модель состояния объекта ЮНЕСКО, подписал договор с департаментом древностей и музеев в Сирии о реставрации Триумфальной арки. Для подготовки к реставрации эксперты разобрали завалы, отсканировали каждый блок и сделали виртуальную модель арки до взрыва. Впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки.

По оценкам ученых, сохранилось порядка 40% исторических камней, из которых была сделана арка. Специалисты надеются, что еще столько же блоков удастся вернуть на их историческое место. Невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком.

Античный памятник

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.