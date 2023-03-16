В Москве у станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 появилась культурная площадка

В помещении Императорского железнодорожного павильона разместились детский уголок, фотозона и мини-кафе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Культурная площадка для жителей и гостей Москвы появилась после капитального ремонта царского павильона, расположенного у станции Площадь трех вокзалов МЦД-2. В помещении павильона разместились детский уголок, яркая фотозона и мини-кафе, сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги.

"Здание Императорского железнодорожного павильона, являющегося памятником архитектуры, было закрыто на капитальный ремонт в сентябре 2022 года в связи с комплексной реконструкцией станции Площадь трех вокзалов для строительства новой линии МЦД-4 и развития МЦД-2. После капремонта царский павильон стал новой культурной площадкой для жителей и гостей Москвы. Теперь здесь проводят увлекательные и познавательные мероприятия для детей. А взрослые могут познакомиться с туристическими маршрутами ОАО "РЖД" и оформить билеты на поезда дальнего следования", - говорится в сообщении.

Посетить новое культурное пространство могут как экскурсионные группы, так и любой желающий ежедневно с 10:00 до 20:00. Для организованных групп посетителей в выходные планируется проводить тематические мастер-классы.

В павильоне железнодорожники полностью заменили все инженерные коммуникации, кровлю, украсили фасад декоративной подсветкой, восстановили лепнину и другие архитектурные элементы во внутренних помещениях, вернув им исторический облик.