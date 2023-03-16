Псковский музей разработал цикл программ для туристов о культуре и военной истории России

Желающие, в частности, смогут пройти боевым дозором по крепости

ТАСС, 16 марта. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника впервые создали цикл тематических программ под названием "Потягнем за Отечество!", посвященный военной истории России и православной культуре. Цель программ - представить правдивые факты о сражениях, происходивших на территории страны и Псковской области начиная с эпохи средневековья и до наших дней, сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова, выступая в четверг в Вологде на проектно-аналитической сессии проекта "Музейные маршруты России".

"Исходя из трех главных содержательных "псковских линий" - военная оборона, национальная самоидентичность и православная духовность, Псковский музей-заповедник создал цикл тематических программ под единым названием "Потягнем за Отечество!". Музей ставит своей задачей самое широкое представление "псковской старины" во всех ее проявлениях. Проведение программ в историческом пространстве дает возможность ощутить себя в разных временных эпохах. Эти программы вариативны - они адаптируются к любому возрасту, в том числе и для семейного участия", - сказала Мельникова.

Она отметила, что призыв "Потягнем за Отечество!" на протяжении многих столетий звучал из уст псковских князей накануне военных сражений. "Он имел глубокое содержание - помимо военного клича, звал к защите народа и государства от любых посягательств извне. В XXI столетии эти слова не потеряли актуальности - они начертаны на современном гербе Пскова", - добавила гендиректор музея.

По ее словам, цикл состоит из программ: "Богатырская застава", "Лев против Орла", "Стрелецкий дозор", "Великая крепость на реке Великой". В каждой программе все действо ведут стрельцы с оружием и в костюмах, соответствующих эпохе средневековья. При этом участники активно вовлекаются в процесс - они могут взять в руки мечи, бердыши, копья и поднимается на башни и стены древнего Псковского Кремля. Туристы в ходе таких программ могут пройти боевым дозором по крепости, все эти мероприятия сопровождаются диалогами стрельцов и историями из прошлого.

"После погружения в эпоху совсем по иному видится в музейной витрине подлинный меч XIII века, которым по-настоящему, не на жизнь, а на смерть сражался с рыцарями псковский князь Довмонт -Тимофей, защищая Псковскую крепость", - отметила Мельникова.

Игры-стратегии по военной истории для детей

Среди программ, которые разработали сотрудники музея для цикла "Потягнем за Отечество!" есть даже игра-стратегия "1581". Она рассказывает о планах польского короля Стефана Батория по взятию Пскова, и в интерактивной форме знакомит жителей и гостей города с названиями башен и азами боевой тактики того времени.

"События Отечественной войны 1812 года отражены в специальной программе, разработанной на основе выставки "Чести свой никому не отдам". Эта войны и эта победа была свидетельством мужества и великого духа русского воинства. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна, чей корпус отбросил неприятеля от границ Псковской губернии и остановил продвижение французов на Санкт-Петербург", - уточнила Мельникова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе музея, программа предназначена также и для детей: они разделяются на два лагеря - русских и французов. На занятии ребята участвуют в реконструкции событий Отечественной войны 1812 года и знакомятся с русским холодным и огнестрельным оружием.

Кроме того, для подростков разработана специальная программа "Партизанскими тропами". На ней школьникам рассказывают о Великой Отечественной войне, о мужестве русских людей, которые боролись с фашистами, помогая Советской армии приближать Победу.