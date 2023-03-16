Пропавшие деревни и вздорные актрисы: чем сериалы российских стримингов удивят в 2023 году

В Москве 14 и 15 марта во второй раз прошел Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ — предпремьерный показ сериалов, которые выйдут на онлайн-площадках уже в этом году. "Окко", "Кинопоиск", Start, "Иви" и другие крупные сервисы представили зрителям и критикам девять оригинальных проектов: лучшие из них жюри наградило призами. Рассказываем о самых ярких сериалах, о том, чего от них ожидать, и о ситуации с иностранным контентом на российском рынке.

Уход западных студий из России стал вызовом для отечественного кинорынка, в то же время — возможностью для наших кинематографистов расширить аудиторию и удивить ее оригинальными проектами. Потеряв возможность транслировать многие иностранные картины, российские стриминги с умноженной силой взялись за производство собственных.

Один из самых популярных форматов сегодня — сериалы, которые за последние годы стремительно эволюционировали. Мыльными операми, скроенными по шаблону и растянутыми на сотни серий, современного зрителя удивить сложно. Так же, как и привлечь молодую аудиторию к телевизору. Поэтому многие производители контента в корне поменяли подход к своему продукту и переключились на сотрудничество с онлайн-платформами. Сейчас шоураннеры стремятся запускать емкие и оригинальные проекты с захватывающим сюжетом, где каждая из восьми-десяти серий не уступала бы по качеству художественному фильму. При этом над их созданием все чаще работают признанные кинематографисты. Своим мнением об изменениях в индустрии с ТАСС поделился режиссер Алексей Учитель, который на днях тоже приступит к съемкам нового сериала:

Уровень повысился — художественный, производственный. Во-первых, у нас всегда культура сериалов все-таки была — даже в советские времена были интересные примеры. Но сейчас мы видим, прежде всего, платформенный бум: он требует своего подхода, своих зрителей, и все-таки это более молодой зритель. Поэтому это заставляет всех, кто этим занимается, находить себе новые резервы и делать это интересно Алексей Учитель Режиссер, народный артист РФ

Какие сериалы ждать в 2023 году

На фестивале работали две группы жюри: СМИ и основная, состоящая из экспертов в сфере кинематографа. Самым ожидаемым проектом на российских стриминговых сервисах признали "Дело о пропавшей деревне" ("Иви"): награду команде вручил председатель экспертного жюри продюсер Тимур Вайнштейн. Этот же сериал получил диплом от СМИ "За безумный юмор". Зал с теплом принял такой выбор, как и саму картину, потому что она и правда получилась смешной. По сюжету гламурная столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) в поисках сенсационного материала приезжает в российскую глубинку — деревню Верхние Броды, где в одночасье исчезли все местные. Чтобы разобраться в этом деле, Татьяна общается с жителями соседнего села Нижние Броды — многие из них кажутся ей подозрительными и даже пугающими. Помогает в расследовании молодой, добродушный и тайно влюбленный в журналистку учитель труда Алексей Кудря (Филипп Ершов). Сериал снят в жанре мокьюментари, псевдодокументального фильма, и по стилистике отдаленно напоминает шоу "Необъяснимо, но факт", сдобренное огромным количеством шуток. "Это история, которая, с одной стороны, мистическая, загадочная, детективная, а с другой стороны, надеемся, что смешная", — поделился Вадим Соколовский, продюсер проекта.

Съемки сериала "Дело о пропавшей деревне" © Пресс-служба "Мидэкспо"

Приз за лучший сценарий получил проект "Бэби-тур" (Kion). Комедия, действие которой происходит в середине нулевых в небольшом поселке Ливни, рассказывает о продавщице косметики Зине (Анастасия Попова) и ее подругах, которые решают изменить свою жизнь. Зина узнает, что, если родить ребенка в США, он станет американцем и сможет перевезти всех своих родственников за границу. Девушки затевают необычную операцию по эмиграции. В главных ролях также снялись Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Мария Осипова. По словам жюри, каждая из актрис могла бы получить приз "За лучшую женскую роль", поэтому премией наградили весь женский ансамбль, назвав его единым организмом. Жюри СМИ вручило сериалу диплом "За формулировку русской мечты", отметив, что проект наполнен прекрасной сатирой.

Кадр из сериала "Бэби-тур" © KION

Премию "За лучшую мужскую роль" получил Иван Янковский, сыгравший в сериале "Плейлист волонтера" ("Окко"). Его персонаж — Штапич — парень, который к 25 годам успел потерять и семью, и работу, но получил шанс начать все заново в поисково-спасательном отряде. Работая волонтером, он помогает другим, а заодно и себе избавляться от страхов, комплексов и старых проблем. В сериале много песен современных российских артистов: благодаря им мы лучше узнаем героя и его характер, а еще они принесли проекту приз "За самую оригинальную музыку". В "Плейлисте волонтера" также снялись Евгения Громова, Шамиль Хаматов, Александра Урсуляк и звезда "Вампиров средней полосы" Дмитрий Чеботарев. Их актерский ансамбль стал самым оригинальным, по мнению экспертов. Помимо прочего, сериал получил главный приз жюри СМИ.

Съемки сериала "Плейлист волонтера" © Okko

Главную награду — статус самого оригинального сериала — получил проект "Актрисы" ("Кинопоиск", Wink). Режиссером картины выступил Федор Бондарчук, сценаристкой — Паулина Андреева, в ролях — Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Лолита Милявская и многие другие яркие артисты. Как говорят создатели сериала, эта история разрушит зрительские представления о жизни актеров и покажет закулисную жизнь — с реальными страхами, желаниями и целями. Тимур Вайнштейн отметил, что у этого проекта есть высокий шанс стать успешным у зрителей и собрать большую аудиторию. Федора Бондарчука отдельно наградили призом "За самое оригинальное режиссерское видение".

Съемки сериала "Актрисы" © Wink

У "Актрис" необычный формат, все десять серий длятся по 30 минут. У каждого эпизода своя музыка, свой прием. <...> Весь сериал разделен, как и спектакль, на три акта. У каждого свое настроение и даже цветовая гамма Алексей Киселев Продюсер

Еще один яркий проект, который не получил наград, но, скорее всего, будет обсуждаемым, — сериал "Жить жизнь" (Start), где центральной темой стал абьюз. Шоураннером выступила актриса Дарья Мороз, сценарий основан на одноименной книге Анны Богинской. Главная героиня Аня (Любовь Аксенова) — красивая, образованная и успешная девушка, которая все еще не может смириться со смертью своего мужа. Она не хочет заводить новые отношения, но однажды встречает Матвея (Роман Васильев) и влюбляется в него. Вскоре Аня сталкивается с манипуляциями с его стороны и понимает, что абьюзивные отношения в ее жизни не случайны.

Кадр из сериала "Жить жизнь" © Онлайн-кинотеатр START

Эта история абсолютно универсальная для каждого человека. Потому что каждый человек так или иначе в какой-то момент своей жизни, в какой-то сфере — в детстве, в работе, в дружбе, в отношениях, в бизнесе — сталкивается с манипуляцией. Просто небольшое количество людей начинает интересоваться, что же это такое, как это распознавать, как с этим бороться. Поэтому эта картина абсолютно для всех. Особенно для тех, кто действительно начал терять себя Дарья Мороз Актриса, продюсер

Среди других проектов, представленных на предпоказе, были сериалы "В парке Чаир" ("Кино1ТВ"), "Операция "Неман" (Wink), "Царская прививка" ("Смотрим") и "На дне" (Premier).

Контент "неклассической географии"

В рамках фестиваля состоялся круглый стол, на котором обсуждали зарубежный контент на российских стримингах. Представители онлайн-кинотеатров рассказывали о том, как сегодня они налаживают сотрудничество с корейскими, китайскими, индийскими и турецкими студиями.

© Пресс-служба "Мидэкспо"

Почти единогласно сошлись на том, что главная проблема, с которой сталкиваются прокатчики при показе фильмов и сериалов "неклассической географии", — это стереотипы. "Мы сегодня говорим про Индию и про то, что у нас есть ген, как нам кажется: в советское время было довольно развито смотрение индийского кино, оно было широко любимо всеми. Наш опыт показывает, что есть предубеждение. Благодаря тому, что это так хорошо работало в советское время, у зрителя сложилась картинка о том, какой контент он увидит. Поэтому, когда мы представляем зрителю высокобюджетные, фантастические картины, которые в мире собирают по 150 млн бокс-офиса, почему-то их опасаются и не готовы даже потратить пять минут на то, чтобы посмотреть трейлер", — поделилась Мария Смирнова, директор по контенту онлайн-сервиса Kion. Тем не менее стриминг-платформа видит перспективу в этом направлении, поэтому увеличивает в своем каталоге количество контента из Индии, Кореи, Турции и Китая, и зрители постепенно все же начинают им интересоваться.

Существует предубеждение, связанное и с турецкими сериалами, — например, что они интересны только домохозяйкам. Российские стриминги намерены изменить это представление. По словам Ивана Гринина, директора по контенту платформы "Иви", в их онлайн-кинотеатре турецкий сегмент сегодня развивается наиболее активно: "Иви" можно назвать амбассадором турецких сериалов". Кроме того, как заметил Гринин, за год на их площадке в три-четыре раза выросло количество зрителей корейских дорам. "Это связано с тем, что мы все больше и больше представляем более нового, свежего контента, мы продолжаем бороться с пиратами. Мы активно инвестируем в корейские сериалы".

Представители некоторых онлайн-кинотеатров рассказали, что сейчас подписывают контракты с перечисленными странами на несколько лет вперед, а еще надеются выйти на такую модель, когда в России новые эпизоды иностранных сериалов будут выходить практически одновременно с оригиналом.

Дарья Шаталова