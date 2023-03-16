Wink и "Кинопоиск" показали трейлер нового сериала Федора Бондарчука "Актрисы"

Автором сценария выступила Паулина Андреева

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Трейлер нового сериала Федора Бондарчука "Актрисы", который снимался по сценарию Паулины Андреевой, стал доступен пользователям. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе "Кинопоиска".

"Онлайн-кинотеатры Wink и "Кинопоиск" представили трейлер нового сериала Федора Бондарчука "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой от студии Валерия Тодоровского, "НМГ студии" и "Плюс студии", - сообщили в пресс-службе.

Производством 10-серийного драмеди занимаются "Студия видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда сериала "Псих". Сериал будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатров Wink и "Кинопоиск" с 30 марта.

Согласно задумке создателей, сериал должен разрушить зрительский стереотип о беззаботной жизни актеров. Авторы хотят показать работников киноиндустрии реальными людьми, рассказать об их жизни на сцене и вне ее. Хронология событий в сериале разбита на три акта, между которыми пройдет три года.

Главные роли в "Актрисах" у Светланы Ходченковой, Сергея Гилева, Елены Николаевой, Полины Пушкарук и Алексея Макарова. Также в проекте снимались Лолита Милявская, Игорь Золотовицкий, Анна Снаткина, Антон Риваль, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие. "Во-первых, сериал не стоит пропускать всем тем, кто мечтает поступать в театральное училище, а потом служить актрисами и актерами. Это то, что будет вас ждать в жизни. <…> И, конечно, его нужно смотреть тем, кто любит истории о человеческих взаимоотношениях. В "Актрисах" есть, что посмотреть, есть, чему поучиться. Все виды отношений, и все абсолютная правда", - привели в пресс-службе слова Милявской.

Съемки "Актрис" проходили с июля по октябрь 2022 года в Москве и Подмосковье, в том числе в МХТ имени Чехова. Декорации также были созданы в Доме актера на Арбате и в кинотеатре "Художественный".