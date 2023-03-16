В Туле впервые представили восстановленную после пожара картину "Пир Валтасара"

Работу выставили в тульском музее изобразительных искусств

ТУЛА, 16 марта. /ТАСС/. Картину "Пир Валтасара" начала XVIII века, которая была повреждена во время пожара в реставрационном центре имени Грабаря и восстановлена, в четверг представили в экспозиции Тульского музея изобразительных искусств. Картина из коллекции графов Бобринских ранее хранилась в фондах музея, 15 лет находилась на реставрации и представлена посетителям впервые, рассказали ТАСС в пресс-службе Тульского музейного объединения.

"Сегодня впервые в экспозиции Тульского музея изобразительных искусств представлена картина "Пир Валтасара" из коллекции графов Бобринских, она создана по библейскому сюжету неизвестным итальянским художником в начале XVIII века. Экспонирование картины - важное событие и для сотрудников музея, искусствоведов, и для посетителей. Для полотна сделан новый багет, обустроено хорошее освещение", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2022 года первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина сообщала ТАСС, что картину "Пир Валтасара" передали в музей из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря после завершения восстановления. Она находилась там с 2007 года, около четырех лет специалисты восстанавливали утраченный красочный слой, устраняли дефекты холста и выполняли работы по его сохранению, но в центре произошел пожар. Холст был залит водой, на него попали химические вещества для тушения огня, для восстановления потребовалось еще несколько лет.

Тульский музей изобразительных искусств - один из крупнейших художественных музеев в России, открыт в 1919 году. В его коллекции - произведения искусства русского, западноевропейского и современного искусства, в том числе иконы XVI-XIX веков. В общей сложности в музее хранится около 25 тыс. экспонатов, которые входят в состав Государственного фонда России при Министерстве культуры России.