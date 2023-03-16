В Тверской области в 2023 году откроют музей, рассказывающий о довоенной архитектуре Ржева

Учреждение планируют сделать центром патриотического воспитания молодежи

ТВЕРЬ, 16 марта. /ТАСС/. Музей истории архитектуры Ржева (Тверская область), в экспозицию которого в том числе войдут макеты уничтоженных в Великую Отечественную войну исторических зданий города, откроется летом 2023 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Ржевского минимального округа Роман Крылов.

"На начало войны в городе было около 5,5 тыс. зданий, на окончание - осталось около 250, да и то они были частично разрушены. То есть город был практически стерт с лица земли. При этом довоенный Ржев был уникальным, для проектирования зданий и церквей привлекались архитекторы из Италии, здесь было престижно иметь недвижимость. Задача создания музея, который откроется до 1 августа, - рассказать об этой утраченной архитектуре города", - сказал собеседник агентства.

По словам главы округа, в экспозицию войдут воссозданные на 3D-принтере макеты утраченных зданий не только в военное время, но и в ранний советский период. "Данная экспозиция стала возможной благодаря уроженцу Ржева Игорю Николаевичу Сафронову. В свое время его отец жил в нашем городе и увлекался тем, что измерял здания, перенося чертежи на кальку. В том числе благодаря этим сохранившимся чертежам нам удалось изготовить макет центральной части Ржева, в которой, к примеру, располагался Никольский храм 1692 года постройки - первое каменное здание церковной архитектуры города", - уточнил Крылов.

Он отметил, что в будущем музей станет центром патриотического воспитания молодежи, где школьникам в комплексе будут рассказывать о культуре, искусстве и архитектуре Ржева.

Ржевский округ в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Немецкие войска захватили город 14 октября 1941 года. Оккупация продолжалась 17 месяцев. Город и прилегающие территории были освобождены 3 марта 1943 года. До Великой Отечественной войны население Ржева составляло 56 тыс. человек. В день освобождения в городе и его окрестностях осталось около 400 жителей, сам населенный пункт был разрушен.