В ДНР на выставке о русских крепостях представят графические реконструкции укреплений

Специалисты музея "Смоленская крепость" прорабатывают возможность представить экспозицию и в других регионах России

ТАСС, 16 марта. Государственный музей "Смоленская крепость" при поддержке Минкультуры РФ представит на территории Донецкой Народной Республики весной 2023 года межмузейную выставку о создании и развитии русских крепостей на протяжении трех столетий, в экспозицию войдут чертежи, планы и схемы, а также графические реконструкции укреплений, сообщил ТАСС в четверг директор музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.

"В рамках проекта "Русские рубежи" будет представлена выставка о создании и развитии русских крепостей на территории Донецкой Народной Республики. Наряду с серьезным исследовательским материалом, отражающим эволюцию русской фортификации на протяжении трех столетий, представлен обширный визуальный контент. Иллюстративным материалом послужили чертежи крепостей, планы и схемы городов и крепостей, графические реконструкции укреплений, копии исторических гравюр и картин, современные фотографии. Атмосферу эпохи воссоздают также изображения защитников русских рубежей XVI-XVIII веков", - сказал собеседник агентства.

Специалисты музея прорабатывают возможность представить выставку, разработанную при поддержке Минкультуры РФ, Донецкого республиканского краеведческого, Белгородского государственного историко-краеведческого, Воронежского областного краеведческого музеев, также в других регионах России. В экспозиции задействуют интерактивные элементы: каждый планшет дополнен QR-кодом со ссылкой на виртуальную энциклопедию "Архитектурный глоссарий", представленную на сайте музея "Смоленская крепость" и рассказывающую об отдельных архитектурных элементах крепостной архитектуры.

"Освоение территории Новороссии, постепенное выстраивание российского цивилизационного каркаса было важным историческим процессом. Воронеж и Белгород, основанные в XVI веке как пограничные крепости, передали историческую эстафету Бахмуту и Славянску, Таганрогу и Херсону. Территория четырех регионов России представляет яркий пример формирования и развития традиций русской фортификационной школы, в том числе основных принципов бастионной фортификации", - добавил директор музея.

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, крупнейшая кирпичная крепость мира, была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 км. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".