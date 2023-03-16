Военный ансамбль "Новороссия" проведет первый благотворительный концерт в Краснодаре

Средства, вырученные на мероприятии, направят на оказание гуманитарной помощи

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Кубанский казачий хор и военный ансамбль "Новороссия" народной милиции ЛНР достигли договоренностей о проведении благотворительных концертов ансамбля, средства от которых будут направлены на оказание гуманитарной помощи, первый концерт пройдет в Краснодаре 19 марта. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель генерального директора государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

"Есть такой ансамбль "Новороссия". Это действительно боевые ребята, которые являются своего рода агитационной бригадой. Сейчас нами будут проводиться их концерты на благотворительной основе. Артисты будут получать свои гонорары, остальные суммы будут идти для оказания гуманитарной помощи. Первый концерт состоится 19 марта в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре", - сказал Захарченко.

Артисты Кубанского казачьего хора ранее выступали в военных госпиталях для проходящих лечение после ранений военнослужащих, провели концерт в Луганской академической филармонии, оказывают гуманитарную помощь. Касаемо дальнейших планов по проведению концертов Кубанского казачьего хора в зоне специальной военной операции, Захарченко пояснил, что хор является государственным коллективом, поэтому все будет зависеть от поступления официальных приглашений. "Если будут конкретные предложения, всеми руками только "за", приедем, поддержим, поднимем боевой дух", - резюмировал он.

В четверг в Краснодаре состоялась пресс-конференция, приуроченная к 85-тилетию художественного руководителя, главного дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. Военно-музыкальный ансамбль "Новороссия" в 2022 году стал лауреатом премии Общественной палаты РФ "Своих не бросаем!". Ансамбль проводит концерты в новых регионах России.