Мариинский театр посвятит 85-летию Рудольфа Нуреева показ спектакля "Дон Кихот"

Постановку представят 17 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева (1938-1993) показ спектакля "Дон Кихот". Балет будет показан в пятницу на исторической сцене в день рождения танцовщика и балетмейстера XX века, начинавшего свой профессиональный путь в России, сообщила пресс-служба театра.

"Мариинский, а тогда еще Кировский театр, стал первой большой сценой артиста: он дебютировал в 1958 году в балете "Лауренсия", выступив со знаменитой Наталией Дудинской. За три года в театре он исполнил около пятнадцати ролей, выйдя на сцену со всеми звездами труппы", - рассказали в пресс-службе.

Одной из известных партий в репертуаре Рудольфа Нуреева стал цирюльник Базиль в "Дон Кихоте". Артист впервые вышел в ней в 21 год. В этой партии артист играл вместе с Нинель Кургапкиной. В 1966 году Нуреев представил собственную постановку "Дон Кихота" на сцене Венской оперы, а позже спектакль увидели зрители Австралии и Франции.

Партию Базиля на мариинской сцене 17 марта исполнит премьер труппы Кимин Ким, а в партии Китри вместе с ним выйдет Рената Шакирова. Эспада - Константин Зверев, уличная танцовщица - Кристина Шапран.

В Мариинском "Дон Кихот" идет в классической версии Александра Горского (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа - в той самой хореографии, которую Нуреев когда-то исполнял сам и на которую опирался при создании собственных постановок.

Как сообщили в пресс-службе, 5 апреля в Мариинском можно будет увидеть одноактный балет Фредерика Аштона "Маргарита и Арман", созданный специально для лондонской прима-балерины Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Тогда, в 1963 году, вместе со спектаклем родился их дуэт, и долгое время никто другой не исполнял этот балет. В ХХl веке началась новая история этого балета уже с другим поколением танцовщиков.