Россия и Республика Конго планируют провести в июне перекрестную неделю культуры

По словам российского посла в РК Георгия Чепика, она может пройти в Санкт-Петербурге и Браззавиле

БРАЗЗАВИЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Республика Конго планируют провести перекрестную неделю культуры в Санкт-Петербурге и в Браззавиле в июне в преддверии второго саммита Россия - Африка. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"У нас здесь есть культурный центр представительства Россотрудничества, который ведет очень активную работу. И среди тех проектов, которые у нас сейчас наиболее значимы, это, наверное, перекрестная неделя культуры, которую мы хотели бы организовать в Санкт-Петербурге и в Браззавиле в июне в преддверии саммита Россия - Африка", - сказал он.

Кроме того, по словам посла, российское диппредставительство планирует до конца весны провести в Браззавиле неделю кино.

Чепик рассказал, что существуют планы по открытию русской школы в городе Пуэнт-Нуар, а также по созданию на ее территории прихода Русской православной церкви. "В идеале это стало бы таким мощным культурным кластером, духовным кластером нашего присутствия в Пуэнт-Нуаре, да и в Конго в принципе", - добавил он.

Дипломат обратил внимание на взаимодействие России и Республики Конго по подготовке кадров. "За все время нашего взаимодействия в этой сфере в России подготовлено около 8 тыс. специалистов с высшим образованием из Конго - как в советское время, так и сейчас. Причем в последние годы квота, которая выделяется для граждан Конго, растет, и сейчас это 250 человек. Это одна из наиболее значимых квот среди стран Африки", - подчеркнул Чепик.