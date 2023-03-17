На Урале представят архивные документы и фотографии о жизни Рахманинова

Выставка откроется 26 марта в Свердловской филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Выставка о жизни и творчестве Сергея Рахманинова пройдет в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Рахманинов. Зримая музыка" к 150-летию со дня рождения композитора. В экспозицию войдут, в том числе редкие фотографии и архивные документы, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС первый заместитель директора Свердловской филармонии, которая является организатором фестиваля, Рустем Хасанов.

"Настолько многогранна судьба, личность композитора. Тем более не все архивы открыты были в свое время, был вообще период, когда имя Рахманинова было под спудом, не исполняли, замалчивали [его произведения]. Поэтому будут очень интересные документы, будут страницы партитур с пометками композитора, будут интересные факты о жизни и творчестве, редкие фотографии", - рассказал он.

Хасанов отметил, что выставка "Рахманинов: известный и неизвестный" откроется в Свердловской филармонии накануне старта фестиваля - 26 марта, она продолжит работать в течение месяца.

Фестиваль "Рахманинов. Зримая музыка" состоится с 28 марта по 1 апреля. Музыканты исполнят практически все произведения Рахманинова, написанные для хора. Ожидаются коллективы как из региона, так и из других городов, в частности, выступит Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с партитурой, которую хор не исполнял 15 лет.

"Программу, которую мы приготовили для исполнения 29 марта - "Литургия [Иоанна Златоуста]". Последовательность сочинений, номеров будет именно такое, какое было предложено Борисом Григорьевичем Тевлином. Одно дело - литургия, которая звучит в храме, а другое - когда она исполняется со сцены филармонии. И поэтому здесь действительно надо делать так, чтобы звучание и последовательность номеров захватили публику", - поделился художественный руководитель хора Александр Соловьев.

Солировать с коллективами приглашены ведущие солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга, по данным пресс-службы филармонии. Место за дирижерским пультом займут признанные интерпретаторы рахманиновской музыки Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьев. Для концертов фестиваля создали специальную инсталляцию из проекций, написанных в эпоху Рахманинова картин из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.