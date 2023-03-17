В России пройдет первая театральная режиссерская лаборатория по китайской драматургии

Итоги творческого эксперимента покажут в Липецком государственном театре драмы им. Л. Н. Толстого

ТАСС, 17 марта. Первая театральная режиссерская лаборатория по китайской драматургии пройдет в России в мае, она состоится на базе Липецкого государственного театра драмы им. Л. Н. Толстого. Пяти режиссерам из разных регионов страны предложат создать эскизы по китайским пьесам XX-XXI веков, рассказала ТАСС в пятницу куратор лаборатории, театральный критик, доцент Российского института театрального искусства ГИТИС Екатерина Морозова.

"Театральная режиссерская лаборатория по китайской драматургии пройдет в России впервые. Это будет первый опыт для сегодняшней жизни театральной России. <...> Итогом этой лаборатории станут пять эскизов, которые обсудят театральные критики и увидят зрители, а затем руководство театра <...> выберет один или два эскиза для дальнейшей постановки", - рассказала она.

По словам Морозовой, для режиссеров участие в лаборатории станет новым опытом по перенесению китайской драматургии на современную российскую театральную сцену. В проект пригласят пять постановщиков из разных федеральных округов страны, каждый из них сам или с помощью кураторов выберет для работы пьесу китайской драматургии XX-XXI веков, на основе которой в течение пяти-шести дней создаст эскиз для показа в Липецком театре драмы с привлечением его актеров.

"Будет предоставлена полная свобода формы и жанра, исходя из выбранного драматургического материала. <...> Как востоковед, который очень давно занимается историей и проблемами восточного театра, в том числе китайского, я рада, что российский театр обратился к одной из богатейших театральных традиций мира", - отметила собеседница агентства, уточнив, что много лет изучает театр Восточной Азии: Японии, Китая, Кореи.

Морозова пояснила, что новая лаборатория станет творческим экспериментом, который позволит увидеть, насколько Россия и Китай смогут существовать на одной театральной площадке. Она уточнила, что куратором лаборатории также является театральный критик, драматург, эксперт фестиваля "Золотая Маска" Александр Вислов.

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого основан 5 июня 1921 года, в его репертуаре около 50 спектаклей.