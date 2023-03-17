В Твери в 2023 году отреставрируют более 20 произведений искусства

В том числе приведут в порядок крупноформатное полотно художника Сергея Лучишкина "Инженеры завода Фернана Леже" и произведение "Автопортрет", выполненное Михаилом Кончаловским

ТВЕРЬ, 17 марта. /ТАСС/. Реставрационная мастерская Тверской областной картинной галереи включила в план работ на 2023 год более 20 произведений искусства из разных фондов. В том числе будут приведены в порядок иконы XIX века, выполненные известным учеником живописца Алексея Венецианова - тверским художником Григорием Сорокой, и картины советского периода, сообщила в пятницу ТАСС секретарь реставрационного совета Мария Шанахина.

"По итогам Реставрационного совета было принято решение включить в план мастерской более 20 произведений из разных фондов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на 2023 год также запланированы реставрационные работы крупноформатного полотна художника Сергея Лучишкина "Инженеры завода Фернана Леже" и произведения "Автопортрет", выполненного сыном живописца Петра Кончаловского - Михаилом.

"В темперной живописи планируется реставрация икон известного ученика Венецианова - нашего тверского художника Григория Васильевича Сороки, который жил в XIX веке", - уточнила Шанахина.

Секретарь реставрационного совета также отметила, что в 2022 году была закончена многолетняя реставрация картины нидерландского художника-анималиста Мельхиора де Хондекутера "Сцена с птицами и собакой", датируемая второй половиной XVII века, и крупноформатного полотна 1904 года "Минувшее" работы Вассы Епифановой. Оба произведения будут представлены в экспозиции Тверского императорского дворца.