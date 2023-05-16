В Кириллове открыли выставку "Род(д)ом из Заонежья" с предметами XVIII-XIX веков

На выставке можно узнать о бытовавших практиках родовспоможения, воспитании детей жителями Олонецкой губернии, которые проживали на Заонежском полуострове

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник и музей "Кижи" открыли во вторник уникальный совместный проект - выставку "Род(д)ом из Заонежья" о быте кирилловчан XIX века. На экспозиции в залах Музея истории Кириллова представлены уникальные предметы XVIII-XIX веков, которые использовали для получения дара чадородия, сохранения привлекательности, воспитания детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Кирилло-Белозерского музея.

"Здание, в котором разместилась временная выставка, являлось типичным жилым домом кирилловских горожан конца XIX века. В 1901 году деревянный одноэтажный дом на Большой Набережной, ныне улице Гагарина, принадлежал наследникам крестьянина Алексея Борисовича Кузнецова. Позднее там жил известный кирилловский врач Иоаким Яковлевич Нодельман. Экспозиция музея рассказывает о жизни кирилловчан XIX века, показывает их быт. В атмосферу этой ушедшей эпохи весьма гармонично вписалась выставка, привезенная из музея-заповедника "Кижи", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, проект "Род(д)ом из Заонежья" - уникальный, его создала ведущий научный сотрудник музея "Кижи" Ирина Набокова специально для Кирилло-Белозерского музея. На выставке можно узнать о бытовавших практиках родовспоможения, воспитании детей жителями Олонецкой губернии, которые проживали на Заонежском полуострове.

По словам куратора выставки Ирины Набоковой, на экспозиции представлены вышитые полотенца, которые изготавливались в качестве приданого и могли жертвоваться в храмы для получения дара чадородия и благословения Божия, монеты XVIII века и колокол, из которого девушки омывались, чтобы стать привлекательными. Представлены редкие медные иконы XVIII-XIX веков, которые представляли местных святых, а также служили частью обрядов избавления от болезней. Показаны намоленные несколькими поколениями крестьян иконы из семейных иконостасов, детские игрушки крестьян - маленькая прялочка с изящной резьбой, деревянная пила, тряпичные куколки.

"Особый интерес представляют женские головные уборы, вышитые золотными нитями. В народе считалось, что с непокрытой головой после свадьбы женщина появляться не могла. Во время свадьбы свекровь расчесывала волосы и одна половина волос считалась мужнего рода, вторая - твоего, и больше эти волосы не смешивались. И даже в бане стороны мылись поочередно", - привела пресс-служба слова Набоковой.

Музеи активно сотрудничают с прошлого года, когда при поддержке Минкультуры России был организован совместный проект "Церковные реформы Петра I и Русский Север". Сейчас в Петрозаводск отправлена новая выставка из Кириллова "Кружевные храмы. Вологодское кружево". Выставка в Кириллове будет работать до 9 июля.