Новое пространство "Проект Худсовет" открылось в Театре на Бронной

Пространство будет знакомить зрителей с миром закулисья, процессом работы над постановками и историей театра

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Театр на Бронной во вторник открыл новое пространство, которое назвал "Проект Худсовет". Оно расположено в фойе и будет знакомить зрителей с миром закулисья, процессом работы над постановками и историей театра, рассказал журналистам художественный руководитель Константин Богомолов.

"Это такой полноценный арт-объект, точнее это и арт-объект, и образовательный объект, и исследовательский объект. С помощью инсталляции, которая расположена в фойе, театр намерен допустить зрителя в закулисье, процесс работы над спектаклем", - сказал худрук.

По его словам, зрители смогут узнать о сегодняшней жизни за кулисами, а также благодаря озвученным стенограммам погрузиться в исторические события, которые происходили в Театре на Бронной, например, в 1970-е годы. Тексты озвучили артисты театра. "У нас есть в театре большое количество неопубликованных стенограмм, стенографических записей худсоветов, театральных обсуждений, то есть святая святых театра, того, что происходило в театре и в 70-е, и в 80-е годы за кулисами", - отметил Богомолов, добавив, что было решено их представить публике благодаря появлению нового пространства.

По его словам, это открытая зона, которую могут посетить зрители, пришедшие на спектакль, кроме того, театр планирует включить посещение пространства в программу своих экскурсий. "У нас в театре есть программа экскурсий, их ведут артисты, они водят посетителей по театру, водят их в закулисье, заводят в гримерки, теперь частью этих экскурсий станет и эта инсталляция", - сообщил худрук.

Экспозиция будет дополняться новыми роликами, в том числе о ходе репетиций сегодняшних постановок. Частью нового пространства стал стол худрука, на котором под стеклом представлены письма, приходившие в театр, служебные записки, телеграммы и прочие архивные материалы.

"Мы уверены, что без вчерашнего дня, без знания его, без уважения к нашему прошлому мы по-другому будем оценивать будущее. Здесь представлена такая композиция из стола художественного руководителя, из стола репетиционного процесса, где любой посетитель сможет ознакомиться с видеорядом истории нашего театра, аудиозаписью одного из худсоветов театра, записанных молодыми актерами Театра на Бронной, и в общем погрузиться в атмосферу не только тех лет, но и в современную атмосферу театра", - рассказала начальник отдела сохранения культурного наследия театра Надежда Александрова. Открытие пространства "Проект Худсовет" состоялось в рамках начала стратегического партнерства театра с компанией MR Group.