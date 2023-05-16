На фестивале "Виват кино России!" прошел вечер памяти артиста Сергея Пускепалиса

Мероприятие продлится до 19 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Вечер памяти артиста и режиссера Сергея Пускепалиса прошел на Всероссийском фестивале "Виват кино России!". Друзья и коллеги погибшего в ДТП актера собрались в киноцентре "Родина".

"На фестивале "Виват кино России!" мы очень подружились с Сергеем Пускепалисом. Он открылся мне как совершенно очаровательный человек, фонтан энергии и доброжелательства, но в то же время весьма строгий в своих представлениях о жизни, об искусстве. Личность!.. Остался в памяти надолго", - сказал народный артист России, режиссер Александр Прошкин, который возглавил жюри нынешнего смотра.

Среди восьми конкурсных работ этого года есть и фильм Артема Темникова "Доктор", в котором Пускепалис сыграл одну из своих последних ролей. Всего за 22 года он снялся в семидесяти фильмах у разных режиссеров, создав целую галерею ярких мужских характеров. В 2010 году артист получил премию "Серебряный медведь" на Берлинском фестивале за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом".

Большим другом фестиваля "Виват кино России", откликавшимся на все просьбы организаторов, назвала Пускепалиса генеральный директор "Вивата" Людмила Томская. Она напомнила, что на этом фестивале в 2016 году был отмечен фильм Пускепалиса "Клинч", получивший приз за лучший режиссерский дебют и приз прессы.

В программу "Памяти друга" вошел и показанный накануне в кинотеатре "Родина" фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар", где также снимался Пускепалис.

Фестиваль "Виват кино России!" будет проходить в семи кинотеатрах города до 19 мая и завершится награждением лауреатов смотра и оглашением итогов зрительского голосования "Народный рейтинг" среди 30 телесериалов минувшего года.