Гергиев и Мацуев выступят в Москве на концерте ко Дню славянской письменности 24 мая

В программе концерта прозвучат русские народные песни, православные духовные песнопения, а также фрагменты из симфонических и оперных произведений П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоится на Красной площади 24 мая. В нем примут участие народные артисты России Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие, сообщается во вторник на сайте Министерства культуры РФ.

"24 мая в 16:00 в Москве, на Красной площади, по сложившейся традиции состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, - говорится на сайте. - В программе концерта прозвучат русские народные песни, православные духовные песнопения, а также фрагменты из симфонических и оперных произведений П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова". В роли ведущих концерта выступят Александр Малич и Валерия Ланская.

В концерте примут участие Гергиев, Мацуев, а также художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков, заслуженные артисты РФ Ильдар Абдразаков (бас) и Альбина Шагимуратова (сопрано), солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано), солистка Большого театра Беларуси Дарья Горожанко (меццо-сопрано), Российский национальный молодежный симфонический оркестр и сводный хор и другие.

На сайте также сообщается, что смотр будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Россия-Культура". Организаторы концерта - правительство РФ, Минкультуры Российской Федерации, Русская православная церковь, правительство Москвы, ФГБУК "Росконцерт".

День славянской письменности и культуры отмечается в память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, которые составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык, заложив тем самым основы славянской письменности.