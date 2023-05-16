В Петербурге состоялась всероссийская премьера документального фильма "Непокоренные"

Картина состоит из четырех новелл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Всероссийская премьера документального фильма "Непокоренные" о советских военнопленных, участниках сопротивления в нацистских концлагерях и центрах уничтожения состоялась во вторник на "Ленфильме" в Петербурге, в этом году фильм увидят еще в нескольких городах России, в дальнейшем запланирован показ на телевидении. Об этом на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил сценарист фильма, руководитель проекта, соавтор монографии, председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"Всероссийская премьера состоялась в киноцентре "Ленфильма". Это важное для нас событие, потому что фильм, как и научная монография, призван систематизировать наши знания об этом предмете, заложить основу для будущих исследований. Документальный фильм призван рассказать эту историю более широкой аудитории, он длится 53 минуты. Мы работали над ним в 2019 и 2020 годах. Пандемия надолго остановила нашу работу, но сейчас ее удалось закончить", - сказал он.

Новеллы фильма

По словам Васильева, фильм состоит из четырех новелл, связанных с разными, наиболее знаковыми, эпизодами сопротивления советских граждан в нацистских концлагерях. Одна история - это побег Михаила Девятаева и его товарищей из концлагеря на вражеском самолете He-111. Вторая новелла посвящена братскому союзу военнопленных, третья новелла - о восстании и массовом побеге в 20-м блоке - "блоке смерти" лагеря Маутхаузен.

"Это одна из самых героических, с одной стороны, а с другой - позорных страниц войны. Речь идет о том, что вошло в историю под страшным названием "охота на зайцев". Речь идет о феврале 1945 года, когда в результате побега нескольких сотен советских офицеров из этого блока, местное население, в значительной степени добровольно, отлавливало наших военнопленных: тощих, больных, замерзших и убивало их подручными средствами. В результате этой "охоты на зайцев" было убито несколько сотен советских военнопленных и всего лишь вряд ли больше десятка спаслись", - рассказал Васильев.

Он также добавил, что съемки фильма отразись и на событиях сегодняшних дней. Во время подготовки монографии и фильма удалось узнать о женщине, которая укрывала двоих советских военнопленных в течение 2,5 месяцев, рискуя жизнью. Участники фонда обратились к правительству РФ с просьбой наградить ее посмертно "Орденом мужества", обращение поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров. Два года назад ее дочери был вручен орден российским послом в Вене Дмитрием Любинским.

Последняя новелла рассказывает о сопротивлении в центрах уничтожения - "лагерях смерти", созданных на территории Польши для массного уничтожения людей, преимущественно советских и европейских евреев. Создатели фильма отмечают, что советские люди в большей степени были заряжены на борьбу, поскольку чувствовали себя частью силы, которая успешно и целенаправленно боролась с нацизмом, частью Красной армии, даже находясь в концлагере. В течение этого года премьера также состоится в Ростове, Самаре и Москве, также ведется работа над тем, чтобы показать фильм в нескольких городах Европы и по телевидению, уже существует и немецкоязычная версия фильма. Композитором картины стал Александр Журбин, закадровый текст на русском языке читает тележурналист Владимир Познер.

О проекте "Непокоренные"

Как отмечает Илья Васильев, помимо фильма под названием" Непокоренные", существует целый проект, посвященный популяризации в России темы сопротивления в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения. Основные цели проекта: официальное признание героев сопротивления в концлагерях, награждение их государственными наградами, в том числе посмертно, присвоение их имен улицам в городах России, создание документальных и художественных фильмов, а также проведение выставок. Проект начался при поддержке Фонда президентских грантов и существует до сих пор.

В основу фильма "Непокоренные" легла монография "Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память". Она стала первым, не только в России, но и во всем мире, полноценным научным исследованием, которое посвящено не только теме советских военнопленных и советских граждан, но и теме всего сопротивления в целом.

"Мы подготавливали монографию в течение двух лет, это были достаточно сложные, особенно в пандемию, времена. Ставили перед собой задачу познакомиться с материалами не только отечественных архивов, но и зарубежных, нам это удалось. Исследование базируется на широком пласте исторических источников германских, израильских и российских архивов, что позволяет представить тему достаточно глубоко. Значительное количество материалов и документов были объединены в научную работу впервые. В монографии постарались остановиться на самых главных аспектах сопротивления", - рассказывает научный консультант фильма, руководитель авторского коллектива монографии, профессор Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" Станислав Аристов.

По его словам, монография в объеме трехсот экземпляров разошлась по всем основным библиотекам России, этот тираж в продажу не поступал. Дополнительным тиражом было выпущено еще около 200 экземпляров, которые можно было купить, книгу разобрали за два первых месяца продажи. Сейчас обсуждается возможность выпустить еще один дополнительный тираж.

Помимо этого, в рамках проекта к концу года и к 80-летию восстания в лагере Собибор планируют выпустить двухсерийный документальный фильм о восстании и его героях. Также в ближайшие месяцы на сайте Госархива РФ появится раздел, посвященный документам о Собиборе - масштабная публикация из отечественных и зарубежных архивов. Будут представлены архивные документы, посвященные восстанию и послевоенной судьбе узников из российских, немецких, белорусских, украинских, израильских, польских и латиноамериканских архивов, более 300 документов с комментарием. В этом году также планируется выход еще оной книги, посвященной судьбам участников сопротивления в концлагерях.