В Петербурге на фестивале "Музыкальная коллекция" выступят Спиваков и "Виртуозы Москвы"

Концерт состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" в среду дадут концерт в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Они примут участие в проходящем здесь XVI международном фестивале "Музыкальная коллекция".

"В исполнении москвичей прозвучат сочинения Чайковского, Баха, Боккерини, а также романсы Рахманинова, которые с оркестром исполнит лауреат множества международных конкурсов сопрано Лилит Давтян", - рассказали в пресс-службе филармонии.

Оркестр "Виртуозы Москвы" возвращается в Петербургскую филармонию после семилетнего перерыва: предыдущее выступление коллектива под управлением Спивакова в Большом зале состоялось в декабре 2016 года в рамках Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". После этого Спиваков выступал в Большом зале филармонии в декабре 2022 года, но за пультом другого коллектива - Национального филармонического оркестра России - и также в рамках фестиваля "Площадь искусств".

Международный фестиваль "Музыкальная коллекция" продлится до 29 мая. Наряду с симфоническими концертами в программу фестиваля вошли фортепианные вечера Николая Луганского, Дениса Мацуева, Ивана Бессонова, органный вечер Лео Кремера (Германия). Особое место в программе отведено музыке Рахманинова - композитора-юбиляра 2023 года.