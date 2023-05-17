Театр балета Бориса Эйфмана отправляется в турне по четырем городам России

Выступления пройдут в Череповце, Вологде, Ярославле и Нижнем Новгороде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Академический театр балета Бориса Эйфмана отправляется в среду в гастрольное турне по четырем городам России с балетом "Евгений Онегин". Поездка продлится до 26 мая.

"Выступления начнутся в четверг в Череповце, в котором театр выступит впервые за всю свою 46-летнюю историю, как и в Вологде, где балет 20 мая будет показан дважды", - рассказали в пресс-службе театра. Петербуржцы выступят также в Ярославле и Нижнем Новгороде.

Труппе будут предоставлены крупные сценические площадки регионов страны - Дворец металлургов в Череповце, Вологодский драматический театр, Концертно-зрелищный центр "Миллениум" в Ярославле и Нижегородский государственный театр юного зрителя.

"Евгений Онегин" - один из четырех балетов народного артиста России Бориса Эйфмана, составляющих литературно-хореографическую тетралогию "Иное пространство слова". В нее также входят такие спектакли, поставленные по произведениям русской классики, как "Анна Каренина", "По ту сторону греха" (по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы"), "Чайка. Балетная история".

Спектакли в Вологде, Ярославе и Нижнем Новгороде пройдут по программе "Большие гастроли", организованной Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.