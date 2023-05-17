В Петербурге откроется фестиваль "Наследие"

На первом концерте прозвучат "Служба Киевская" и "Служба божия" №2 Николая Дилецкого, а также партесные концерты Василия Титова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Наследие," посвященный русской культуре кануна петровских реформ и петровской эпохе, открывается в среду в Петербурге. На первом концерте в Исаакиевском соборе впервые в городе прозвучат "Служба Киевская" и "Служба божия" № 2 Николая Дилецкого, а также партесные концерты Василия Титова.

"Период, которому посвящен наш фестиваль, соединяет в себе две ветви нашей отечественной культуры: древнерусское певческое искусство и новый для того времени партесный стиль. Эта встреча была трагической, но она породила замечательный результат и этот результат - наша современная музыкальная культура. Потому что партесный стиль переплавил важные качества древнерусского пения и породил смешанный стиль, который мы сейчас называем нашим отечественным музыкальным искусством", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко.

Проект, разработанный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, до 12 июня будет знакомить слушателей с малоизвестными и редко исполняемыми музыкальными сочинениями XVII - XVIII веков в расшифровках и редакциях современных исследователей.

Центральный образ фестиваля - фигура Петра I, его преобразования и военные победы. Культура петровской эпохи обозначила границу между русским Средневековьем и Новым временем. Эта общая концепция обусловила выбор концертных программ. Произведения прозвучат впервые после исполнения в начале XVIII века: 1709 год - военные торжества в честь полтавской победы - "Стихи победительные над Карлусом Свейским", "Торжество. Песнь победная"; 1721 год - празднование заключения Нииштадтского мира (завершение Северной войны) и триумфальный вход русских войск в Москву - "Виватная сюита", "Служба благодарственная".

Также на фестивале прозвучит одно из лучших сочинений московского хорового барокко - "Златокованную трубу восхвалим днесь" Титова. В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Сампсониевском соборе пройдет богослужение с исполнением (впервые) полного состава "Службы божией" №1 Титова. Фестивальные программы прозвучат в Спасе-на-Крови, Малом зале филармонии, Эрмитажном театре и в Концертном зале Мариинского театра. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы для студентов, преподавателей и исполнителей.

Организатором фестиваля выступил Фонд "Наследие", созданный в память об академике Александре Панченко - советском и российском филологе, исследователе русской литературы и культуры. Цель фестиваля - сохранить традиционные ценности как у слушателей, так и у исполнителей, включая исследователей и расшифровщиков старинных памятников.