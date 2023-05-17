Театр им. Гоголя представит премьеру спектакля "Гроза. Искушение"

В постановке в разных составах участвуют Любовь Константинова, Ольга Науменко, Марк Бурлай, Андрей Кондратьев, Сергей Муравьев и другие артисты

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первой премьерой обновленного Театра им. Н. В. Гоголя на Большой сцене станет постановка художественного руководителя Антона Яковлева "Гроза. Искушение" по мотивам пьесы Александра Островского. Об этом сообщил журналистам режиссер постановки.

"Гроза" стоит особняком среди пьес Островского, я давно хотел ее поставить. Она не бытовая, в ней есть элемент условности, фантасмагории. Мне кажется, эта пьеса может играться и как театр абсурда, и как фантастический реализм. Для меня в "Грозе" главная тема - искушение, которое в этой пьесе есть у каждого как способ уйти от болезненной реальности", - сказал журналистам режиссер спектакля.

"В моей "Грозе" я говорю о тех же самых страстях, которые волновали людей 200 лет назад и продолжают волновать сегодня, потому что по природе своей человек не меняется. По сути, в основе "Грозы" - библейский сюжет, который может быть интересен зрителю любого возраста", - отметил Яковлев.

Премьерные показы пройдут 17, 18 и 31 мая. Вместе с режиссером над постановкой работали художник-постановщик Мария Митрофанова, художник по костюмам Тамара Эшба, композитор Андрей Зубец, хореограф Александра Рудик. В спектакле играют в разных составах Любовь Константинова, народная артистка России Ольга Науменко, заслуженный артист России Олег Гущин, Илья Антоненко, Марк Бурлай, Андрей Кондратьев, Дмитрий Высоцкий, Сергей Муравьев и другие артисты.

Впечатления актрис

"В молодости я очень не любила играть Островского - у меня была роль в спектакле "Доходное место" в Театре Гоголя. Я очень бережно отношусь к тексту, а текст Островского учится трудно. "То-то вот жить-то надо так, чтобы всегда быть готовой ко всему, страху-то бы такого не было" - это слова моей героини в "Грозе". Если не там поставишь "бы" или "то" - фраза звучит совершенно по-другому. Некоторые говорят своими словами, но для меня важно сохранить интонацию автора", - сказала журналистам Науменко - исполнительница роли Марфы Кабановой. "Ей принадлежит весь поселок, все ее слушаются и боятся. Но она из тех матерей, которые до сумасшествия любят своих сыновей, до безумия. Это ее болевая точка", - констатирует актриса.

Константинова, которая играет Катерину, отметила, что ей понятна "тонкокожесть", эмоциональность и восприимчивость ее героини. "Это то, что объединяет меня с ней. Энергия плещет в ней через край. Мне очень понравилось, как говорил про мою героиню Антон Юрьевич на репетициях: "Ее часы уже тикают еще до начала пьесы. Механизм самоуничтожения уже запущен". Моя Катерина - человек с очень подвижным сердцем, утрированным восприятием реальности вокруг себя. Она импульсивна, ранима", - рассказала актриса.

"Она сталкивается со страшным чувством одиночества, неудовлетворенности собственной жизнью - она не создана для того мира, в котором существует, и понимая это, она бросается в свое последнее приключение", - отметила Константинова.