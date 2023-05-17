Фестиваль "Мелиховская весна" пройдет в Подмосковье с 19 по 28 мая

Мероприятие пройдет под руководством худрука МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Мелиховская весна" откроется в усадьбе А. П. Чехова 19 мая. В этом году мероприятие пройдет под руководством худрука МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского, сообщила в среду пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в 23-й раз пройдет в подмосковной усадьбе А. П. Чехова с 19 по 28 мая. В афише 2023 года театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми, Вологды и других городов. У фестиваля в этом году появится новая сценическая площадка и новый худрук - им стал художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский", - говорится в сообщении.

Хабенский отметил, что Чехов является знаковой фигурой для МХТ. "Вместе с тем постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника "Мелихово". В Мелихове была написана чеховская "Чайка", на сцене художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче. Большая радость и огромная ответственность быть одновременно руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное руководство старейшим в стране фестивалем", - привели в тексте его слова.

В пресс-службе рассказали, что в этом году гостей мероприятия ждет новая открытая сцена с увеличенным крытым зрительным залом, которая расположится на поляне "Крыжовник". Здесь пройдет около половины всех фестивальных событий. Также спектакли пройдут в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Отмечается, что в рамках церемонии открытия 19 мая впервые в Мелихове МХТ имени А. П. Чехова представит свой проект "Ландшафтный театр" - это короткие спектакли на открытом воздухе, создаваемые театром специально для определенной локации.

В министерстве пояснили, что к участию традиционно приглашаются театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нем самом. Прием заявок проходил с сентября по декабрь прошлого года. Всего было подано 75 заявок, из которых экспертный совет фестиваля сформировал итоговую программу со спектаклями от 20 театров.