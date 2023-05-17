В Сочи к юбилею Зимнего театра открыли выставку картин о старинных зданиях города

Работы написал художник Александр Отрешко

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Выставка картин с историческими зданиями Сочи "От истоков до современности: противостояние" открылась в среду к 85-летнему юбилею Зимнего театра, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Работы написал художник Александр Отрешко.

"Событие очень серьезное для меня и ответственное, потому что 85 лет - приличное время. Сколько здесь [в театре] было, сколько всего прошло и предстоит прекрасных встреч - все это для того, чтобы мы могли с вами увидеться и поговорить, как друзья театра", - сказал художник на церемонии.

Отрешко, являющийся членом Союза художников России и международной федерации художников, написал свыше 5 тыс. работ различной тематики. Отдельным направлением его живописи стали здания Сочи разных времен, включая собор Архангела Михаила. Среди представленных на вернисаже работ сочинский Зимний театр занял центральное место.

Выставка будет экспонироваться в правом бенуарном фойе Зимнего театра до 10 февраля 2024 года.

Сценическая площадка Зимнего театра входит в Сочинское концертно-филармоническое объединение, которое было создано в 2010 году и объединило Сочинскую филармонию и Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. Сочинское концертно-филармоническое объединение - крупнейшая концертная организация Краснодарского края и ведущее учреждение искусств в городе Сочи.