В Москве начались съемки фильма "Культурная комедия"

Главные роли сыграют Алексей Чадов и Юрий Стоянов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В Москве начались съемки художественного фильма "Культурная комедия" с Алексеем Чадовым, Юрием Стояновым и другими российскими актерами. Также съемки проходят в культурно-исторических локациях Перми и Пермского края, сообщили в среду ТАСС в администрации губернатора Прикамья со ссылкой на кинокомпанию "Централ партнершип".

"Кинокомпания "Централ партнершип" совместно с General Creation приступила к съемкам картины "Культурная комедия". В центре сюжета - эмоциональное противостояние пермского чиновника Виктора Летаева (Алексей Чадов) и искусствоведа Марины Николаевны (Яна Гладких)", - передают в администрации.

По данным кинокомпании, идея фильма появилась в Перми. "Недавняя культурная революция обострила конфликт между промышленниками и деятелями искусства. Герои фильма тоже будут яростно отстаивать свои принципы, но искусство заставит их примириться во имя любви. Чиновник избавится от категоричности, а искусствовед спустится с небес на землю", - говорят в "Централ партнершип". Режиссер "Культурной комедии" - Владимир Котт, авторами же идеи стали Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, известные по работе над проектами "Домашний арест" и "Исправление и наказание".

"Это умная романтичная комедия, в которое кроется вечная история любви барышни и хулигана, как например, в "Весне на заречной улице". Когда я прочел сценарий, у меня сразу возник в голове Леша Чадов: в нем есть маскулинность, мужество и в то же время пацанство. И как только Леша дал подтверждение, мы сразу стали искать, в кого же его герой влюбится на экране. И поняли, что актрис такого типажа у нас мало. Мы предложили роль Яне Гладких, потому что она, как Ирина Купченко в юности - тонкая, ранимая, может быть восторженной и романтичной. Мне показалось, что это очень интересно столкнуть маскулинность и женский романтизм", - сказал режиссер кинокартины Владимир Котт.

В картине сыграют Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие. В проекте также примут участие актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Прикамья. Съемки, по данным кинокомпании, будут проходить в Москве и в культурно-исторических локациях Перми и Пермского края: в Пермском театре оперы и балета, во Дворце культуры им. А. П. Чехова, в Доме-музее С. П. Дягилева, в Доме Пастернака и в других знаковых местах региона. Планируется, что кинокомпания "Централ партнершип" выпустит фильм в прокат уже в 2023 году к 300-летию Перми.

Ранее Чадов анонсировал начало съемочного процесса на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ), написав, что "принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края" и теперь будет "курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе". Актер поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за оказанное доверие и поддержку. "Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий", - написал Чадов. В среду же актер опубликовал новый пост, в котором пояснил, что "просто очень вжился в свою новую роль в фильме "Культурная комедия".