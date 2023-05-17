В Москве состоялась премьера сериала "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским

В основу сюжета лег одноименный роман Артема Ляшенко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьерный показ двух первых эпизодов драматического сериала "Плейлист волонтера", снятого по одноименной книге писателя и волонтера Артема Ляшенко под псевдонимом Мршавко Штапич, состоялся в среду в кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС.

В центре сериала оказывается герой в исполнении актера Ивана Янковского. Молодой человек успел разочароваться в жизни, но, оказавшись в добровольческом поисковом отряде, он получает возможность реализовать себя в профессиональном плане и новой среде. В основу сюжета лег одноименный роман Артема Ляшенко, который сам является волонтером поискового отряда, а также работал над сценарием сериала. Режиссер проекта - Максим Свешников, известный зрителям по сериалу "Контейнер".

"Когда я прочитала книгу "Плейлист волонтера", а я прочитала ее за одну ночь, мне показалось, что это то произведение, которое обязательно должно быть экранизировано. И когда мы эту книгу прочитали, сразу возник образ - это Иван Янковский", - рассказала генеральный продюсер Юлия Мишкинене.

В свою очередь автор первоисточника поблагодарил съемочную группу и онлайн-кинотеатр Okko, где выйдет сериал, за подаренную свободу действий. "Надеемся, что оправдаем их доверие и оправдаем доверие зрителя", - добавил Ляшенко.

По словам писателя, исполнительница одной из главных ролей актриса Мила Ершова познакомилась с волонтерами и ездила на реальные поиски. Зрители также увидят на экране Шамиля Хаматова, Евгению Громову, Артема Федотова, Дмитрия Чеботарева, Александру Урсуляк, Дарью Руденок и других. "Мы делали эту работу с особенной теплотой друг к другу и к этой теме. Хотели бы чем-то таким важным и сокровенным поделиться с вами", - сказал исполнитель главной роли Иван Янковский.

Проект Okko будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет в онлайн-кинотеатре 18 мая. "Невероятно ценно показывать этот сериал, потому что ставка Okko на оригинальные сериалы, которые дают возможность получать не просто развлечения, а развлечения, которые дают возможность задуматься, принять какие-то решения. Те вопросы, которые поднимаются в этом сериале, - это очень круто, но при этом это невероятно захватывающая. Это и приключения, и драма", - сказал продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.